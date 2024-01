Forgathatja a szemét, ha meglátja mi történt Hadházy Ákossal

Hadházy Ákos Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a házelnök Kövér László megbírságolta azért, mert nem jelent meg az egyik novemberi parlamenti szavazáson. Saját szavaival így számolt be:

most éppen 650 ezer forintra büntetett a "parlament" beteg lelkű, fura ura. Valami perverz vágytól vezérelve Kövér László nagyon látni akar engem az ócska színházának gombnyomogatós előadásain, és személyesen dönt arról, hogy kegyeskedik-e elfogadni az indoklásomat, amikor kénytelen lemondani a társaságomról.

A képviselő azt is megindokolta, hogy miért maradt távol a „gombnyomogatástól” – egy pécsi bírósági tárgyaláson vett részt.

Hadházy Ákos okkal maradt távol. Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

Beszámolója szerint az ügy tárgyalásait azért követte országgyűlési képviselőként személyesen is figyelemmel, mert egy rendszerszintű visszaélésről szólt. Úgy fogalmazott,

számos megkeresést kaptam ugyanis az elmúlt években arról, hogy a hatalom egyik fő támaszát adó falusi polgármesterek visszaélnek a közmunkával, így tartják sakkban a legelesettebb embereket. Nem egyediek az olyan kirívó esetek sem, amikor a közmunkások csak az amúgy is megalázóan alacsony bérüknek csak egy részét kapják meg, a másik részét a polgármester egyszerűen elteszi. Ezeket persze bizonyítani legtöbbször lehetetlen, hiszen a legkiszolgáltatottabb közmunkások a legritkább esetben mernek kiállni a jogaikért. A baranyai Kárászon viszont tisztességes képviselő-testületi tagok feljelentést tettek és most decemberben el is ítélték az aljas polgármestert – igaz, az ügyész az utolsó pillanatban elengedte az egyetlen, valóban fájó büntetési tételt, a polgármesterségtől eltiltást.