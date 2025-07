A fővárosban az átlagos havi bérleti díjak elérhetik a 270-280 ezer forintot

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A Rentingo adatai szerint most Budapesten egy átlagos albérletért 256 ezer forintot kell fizetni havonta, de az V., VI., VII. kerületben és a bérlők által legkeresettebb XI. és XIII. kerületekben közel 300 ezer forintot is elkérnek egy kétszobás lakásért. A garzonok átlagos bérleti díja ezekben a kerületekben 200 ezer forint körül alakul. A bérbeadók elvárása szinte egységesen 2 havi kaució és az első havi bérleti díj előre kifizetése.

Az ingatlanhirdetési portál szerint célszerű az albérleti szerződést aláírás előtt jogásznak vagy ingatlanszakértőnek megmutatni. Arra is figyelni kell, hogy a szerződés se a bérbeadó, sem a bérlő felé ne tartalmazzon egyoldalú, aránytalan feltételeket.

Debrecenben a garzonokat csaknem 200 ezer, a kétszobás lakásokat 240 ezer forint körül hirdetik. A többi egyetemvárosban viszont akár kétszobás lakást is lehet találni 170-180 ezer forinttól. A két legolcsóbb vármegyeszékhely Salgótarján és Békéscsaba, ahol 110-120 ezer forintba kerül havonta egy kétszobás lakás.

A zenga.hu hazai ingatlanhirdetési portál – amelynek a tulajdonosa és üzemeltetője az OTP Bank Nyrt. – kínálatában a Budapest belső kerületeiben található garzonok 220-240 ezer forintos, a kétszobás lakások pedig akár 300 ezer forintot is meghaladó bérleti díjjal szerepelnek. A főváros XI. kerületében is eléri a 200 ezer forintot a kisebb lakások bérleti díja, ami a két-, két és félszobás lakásoknál 270-280 ezer forint. A külső kerületekben garzonokat már 160 ezer forinttól lehet találni.

A fővárosban az egyszobás lakásokért átlag 175 ezer forintot, míg a kétszobásakért 261 ezer, a háromszobásokért átlagosan 315 ezer forintot kértek. A vidéki egyetemi városokban az egyszobás lakásokért 123 ezer, a kétszobásokért 163 ezer, a háromszobásokért 241 ezer forintot kértek átlagosan a bérbeadók. Ezért továbbra is érdemes a diákoknak egy nagyobb lakást kivenni, így a bérletidíjon kívül a rezsin is osztozhatnak – jegyezték meg.

A kaució jellemzően két havi bérleti díj, de drágább ingatlanoknál vagy új bérlőknél nem ritka a három havi sem. Ráadásul a költözés és berendezkedés is költséggel jár, így a teljes induló költség meghaladhatja az 1 millió forintot – mutattak rá.

A budapesti átlagos bérleti díj júliusban 270-280 ezer forint körül alakul, ám a II. és az V. kerületben elérheti a 350 ezer forintot is, különösen az 50 négyzetméteres lakásoknál. A külső (XXII. vagy XXIII.) kerületek 160-190 ezer, míg a XI. és XIII. kerületek 235-322 ezer forint közötti átlagárakkal szerepelnek a kínálatban. A belső pesti kerületekben egy egyszobás lakás ára jellemzően 100-130 ezer, míg egy jó állapotú, egyetemközeli garzon havi díja 140-150 ezer forintot körül alakul. A többszobás lakások a 230-280 ezer forint közötti árkategóriába esnek.

A Duna House jelezte: a ponthatárok kihirdetése beindítja az albérletpiac főszezonját, azonban egyre több diák választja a kivárás stratégiáját, bízva az árak mérséklődésében. Ez akár százezres megtakarítást jelenthet, de fokozott versenyt is eredményezhet.

Az ingatlan.com adatai szerint a beköltözésnél két havi kauciót és egy havi bérleti díjat kérnek előre a bérbeadók, ezért ez az összeg a legnagyobb egyetemvárosokban 500-800 ezer forint is lehet.

