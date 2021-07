Franciaországban és Izraelben is nagy vihart kavart a Pegasus-botrány

Ha csak bűnözők és terroristák megfigyelésére használják, hogy jött képbe Macron?

A szoftvert a feltárt információk alapján Emmanuel Macron francia elnök megfigyelésére is felhasználhatták. "A miniszter hangsúlyozta, hogy Izrael kizárólag államoknak ad exportengedélyt kibervédelmi eszközök vásárlásához, és csakis a bűnözés és a terrorizmus elleni fellépés céljából" - tudatta közleményben az izraeli védelmi minisztérium.

A francia védelmi miniszter, Florence Parly emlékeztette izraeli kollégáját, hogy Párizs milyen kérdésekre vár választ az ügyben, és arra is, hogy ettől függ a két ország között meglévő kölcsönös bizalom és tisztelet jövője.

Emmanuel Macron francia elnök részt vesz a francia nemzetbiztonsági, illetve védelmi tanács rendkívüli ülésén a párizsi Élyseé-palotában 2021. július 22-én. A francia államfő telefont és telefonszámot cserél, miután a párizsi székhelyű Forbidden Stories nevű újságírócsoport által összehangolt nyomozás szerint különböző országok kormányai az NSO Group nevű izraeli kibercég a Pegasus nevű kémprogrammjával újságírók, aktivisták és kormánytisztviselők telefonjait próbálták meg feltörni, vagy törték fel sikeresen megfigyelés céljából. MTI/AP/AFP pool/Ludovic Marin Emmanuel Macron francia elnök részt vesz a francia nemzetbiztonsági, illetve védelmi tanács rendkívüli ülésén a párizsi Élyseé-palotában 2021. július 22-én. A francia államfő telefont és telefonszámot cserél, miután a párizsi székhelyű Forbidden Stories nevű újságírócsoport által összehangolt nyomozás szerint különböző országok kormányai az NSO Group nevű izraeli kibercég a Pegasus nevű kémprogrammjával újságírók, aktivisták és kormánytisztviselők telefonjait próbálták meg feltörni, vagy törték fel sikeresen megfigyelés céljából. MTI/AP/AFP pool/Ludovic Marin

Parly már kedden világossá tette, hogy a régóta tervezett kétoldalú megbeszélésen szeretne választ kapni arra, hogy milyen ismeretekkel rendelkezik az izraeli kormány a Pegasust készítő izraeli cég, az NSO ügyfeleinek tevékenységéről, valamint, hogy Izrael hogyan tervezi megakadályozni, hogy ezekkel az eszközökkel visszaéljenek.

Franciaország és Izrael is vizsgálatot indít

Emmanuel Macron egyike annak a 14 állam- illetve kormányfőnek, akiket a nemzetközi oknyomozó újságírók által feltárt információk szerint megfigyelhettek az okostelefonokra telepíthető Pegasus kémprogrammal. A Le Monde és a Radio France arról számolt be, hogy Macron mellett a marokkói hírszerzés által összeállított és potenciálisan megfigyelt személyek listáján szerepel Édouard Philippe korábbi francia miniszterelnök és még 14 kormánytag, köztük a külügyminiszter, Jean-Yves Le Drian. A francia kormány szóvivője úgy nyilatkozott, hogy folyamatban van az információk ellenőrzése.

Az NSO váltig állítja, hogy terméke kizárólag bűnüldözési és terrorizmus elleni célokat szolgál. Az izraeli parlament bizottságot állított fel annak feltárására, hogy visszaéltek-e a Pegasussal. Ganz pedig arról tájékoztatta Parlyt, hogy az izraeli hatóságok szerdán felkeresték az NSO irodáit.

Csak a mi kormányunkat nem foglalkoztatja az ügy?

Az MTI tudósítása ugyan nem említi, de Magyarországra is komoly szálak vezetnek a Pegasus-botrányban: Magyarországon állítólag több mint 300 célpont volt, köztük négy újságíró és egy fotós. Rajta van a listán a többi közt Varga Zoltán, a Centrál Médiacsoport tulajdonosa, az egykori oligarcha, Simicska Lajos fia és egyik legközelebbi bizalmasa – ők a 2018-as választások előtt kerültek célkeresztbe, amikor a Simicska-média szembefordult az Orbán-kormánnyal –, a Közép-európai Egyetem egyik, kormányellenes tüntetéseken részt vevő külföldi diákja, valamint több más közszereplő, például egy ellenzéki városvezető.

Míg azonan a francia kormány szavak és tettek szintjén is komolyan veszi a lehallgatási botrányt, és vizsgálatokat rendelt el, és még az izraeli parlament is vizsgálóbizottságot állított fel, addig a magyar kormány hisztériáról beszél, nem vizsgálódik, és még a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését is kvázi bojkottálja. A két ország hozzáállásának jelentős eltéréseit a napokban a Privátbankár.hu összeállítása mutatta be.