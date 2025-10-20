Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Frontvonalban a 14. havi nyugdíj, így lehetne reálisan bevezetni

mfor.hu

Reagált a kormány a Tisza nyugdíjasokat érintő terveire, és Lázár János a napokban bedobta a 14. havi nyugdíj ötletét. Az elképzelés nem újkeletű, de nagy kérdés, hogy ezúttal is csak kampányfogásról van-e szó, illetve, hogy a rogyadozó költségvetés elbírna-e egy ilyen pluszjuttatást? A Trend FM műsorában emellett újságírónk arról is kiejtette véleményét, hogy miért hiszi el nagyon nehezen a piac, hogy a kormány tényleg szakított a korábbi tudatos, forintleértékelő politikájával.

Úgy tűnik, hogy a kormány tényleg dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, aminek azonban kétséges, hogy meglenne-e a fedezete a jelenlegi költségvetési helyzetben. Az ötlet nem újkeletű, hiszen korábban már Medgyessy Péter kormányzása, és a 13. havi nyugdíj bevezetése kapcsán is felmerült.

A szakértők szerint már a 13. havi juttatás kifizetése is nagyrészt a költségvetés terhére megy, idén összesen több mint 5000 milliárd forint értékben. A jelenlegi demográfiai folyamatokat látva pedig egyre kevésbé valószínű, hogy a munkavállalók járulékaiból lehetne fedezni ezt a pluszjuttatást. Kollégánk a Trend FM hétfői műsorában elmondta, hogy valószínűleg a 14. havi nyugdíjat is csak lépcsőzetesen, akár négy év alatt lehetne bevezetni. Bár Lengyelországban van példa hasonlóra, a rendszer ott mégis más, és jobban segíti a kisnyugdíjasok felzárkózását a magasabb juttatásban részesülőkhöz.

Imre Lőrinc a beszélgetésben arra is kitért, hogy milyen fő vonalak mentén térnek el egymástól a Tisza és a kormány elképzelései a nyugdíjakat illetően. De szóba került az is, hogy a mostani, 242 327 forintos öregségi átlagnyugdíj valójában nagyon sok egyenlőtlenséget elfed, amit még a kormányzat is elismer. Bár az átlagnyugdíj 2016-hoz képest duplázódott, az inflációs sokk idején a fogyasztóiár-emelkedés is jobban sújtotta a szépkorúakat, ami árnyalja a teljes képet.

A nyugdíjhelyzetről a műsor második felében, 7:27-től beszélgettünk, míg az elsőben a törékeny forinterősödés volt a téma. A teljes interjút az alábbi linken hallgathatják meg – a riporter M. Szűcs Péter volt.   

 

 

A magyar kormány szerint is kockázat az orosz energiafüggőség

Legalábbis az Energiaügyi Minisztérium szerint.

Most tényleg elpattant a húr Szijjártó Péternél

Kemény szavakkal ostorozza az elfogadott uniós tervet az orosz energiáról való leválásra.

A banktitok védelme fontosabb, mint valaha

Most fog kitérni a hitéből Szijjártó Péter, döntött az orosz gázimportról az Európai Tanács

Elfogadták a tagállami vezetők a szigorú tervezetet.

Újabb 450 milliárdos osztogatást ígért be a kormány

A cél az innováció.

Varga Mihály: a vagyonmentés a cél az MNB-alapítványoknál

Nagyobb kárt okozna a megszüntetés. Varga Mihály az euró bevezetéséről is beszélt a parlamenti bizottság előtt.

Szinte már könyörög Szijjártó Péter az orosz olajért

Szívből kéri az uniós vezetőket, hogy ne vágják el Magyarországot az orosz energiától.

Ember nem tudja követni, hány cége van Mészáros Lőrincnek

A leggazdagabb magyar céghálója állandó mozgásban van.

Az autósok dörzsölhetik a tenyerüket: itt a friss jóslat a benzinkutakról

Szépen csordogál lefelé az üzemanyagok ára a magyar benzinkutakon.

