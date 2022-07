Fű alatt a kormány újabb adóemelést hajtott végre

Két diplomával mosogatnak Rácz Jenő fine dining helyén - ez is elhangzott a Klasszis Klubban

Két hazai topgasztronómiai helyet visz Budapesten a sztárséf, aki Klasszis Klubunk júliusi vendégeként többek közt elárulta, miről ismerhető fel a Michelin-ellenőr, és kiderült, már nemcsak a vendéglátás, hanem a Michelin-ítészek körében is dúl a munkaerőhiány - világszinten. Tőle tudtuk meg azt is, mi a helyzet most, a nyári csúcsidőszak táján a Balatonnál, ki hol és mennyit keres, illetve, hogy lehet, és miért képtelen sokszor a fővárosi vendéglátóipar szcéna Budapestre csalogatni a tó körül dolgozó szakembereket, konyhai kisegítőket, felszolgálókat, azokat, akikre pedig szükség lenne, mert nélkülük nem lesz kiszolgálva a vendég.