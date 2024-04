Már látszik, hogy állnak sorba a magyar munkahelyekért a Fülöp-szigetekről

Közzétette legfrissebb munkaerőpiaci helyzetképét a Központi Statisztikai Hivatal, e szerint 2023-ban 79 ezer üres álláshely volt Magyarországon, amely nagyjából 11 százalékos csökkenés az előző évi eredményhez képest. A munkanélküliek száma ezzel szemben jócskán megugrott, és 176 ezer főről 201 ezer főre emelkedett, ez 15,1 százalékos növekedés.

A Fülöp-szigeteki dolgozók száma jócskán megugrott

Fotó: Depositphotos

Már látszanak a külföldiek

2023-ban 4,72 millióan dolgoztak Magyarországon, ebben már mérhető százalékot jelentettek a külföldiek. Az ilyen alkalmazottak száma a tárgyévben 11,7 ezer fővel, 92,7 ezer főre emelkedett, amit a harmadik országbeli munkavállalók számának jelentősebb növekedése magyaráz. A legtöbben (5,1 ezer fő) a Fülöp-szigetekről érkeztek, de jelentősebben nőtt a vietnámi, a kirgiz, az indiai és az orosz alkalmazásban állók száma is, miközben a legnagyobb számú, ukrán, szlovák és román munkavállalóké csökkent.

A KSH részletes adatokat készített az ilyen munkavállalókról is, különösen érdekesnek bizonyult a médiában is legtöbbször emlegetett Fülöp-szigeteki dolgozók sora. Ahogy az grafikonunkon is látszik, az egy évvel korábbihoz képest csaknem megötszöröződött a dél-ázsiai országból érkezők száma, és 2024-ben ez minden bizonnyal csak tovább emelkedik majd:

A hivatal emlékeztetett az új vendégmunkás-törvény részletesen szabályozza a harmadik országbeli munkavállalók itt-tartózkodásának és munkavállalásának körülményeit, így a vendégmunkások számát az üres álláshelyek előző évi átlagos számában maximálták.

Hol dolgoznak?

Ha mindig is kíváncsi volt arra, hogy mégis mely területeken találkozhat a legtöbb külföldi munkavállalóval, nem fog meglepődni: a 2023-as évben is döntő többségben az adminisztráció- és a szolgáltatószektor foglalkoztatta őket, míg a feldolgozóipar és a kereskedelem végzett a dobogó 2. és 3. helyén. Érdekesség, hogy a tárgyévben 72 külföldi bányászattal foglalkozott Magyarországon, míg a közigazgatásban és védelmi szektorban több mint 500-an vállaltak állást.

Thai nővérek, Fülöp-szigeteki munkások

Nem kell messzire visszamenni ahhoz, hogy nyilvánvalóvá váljon, mennyire általános jelenség lett az ázsiai dolgozók megjelenése Magyarországon, hiszen például 2023 szeptemberében is arról számoltunk be, a Soproni Szociális Intézményben 20 thaiföldi ápolónő állt munkába a 270 fős magyar személyzettel karöltve.

Kollégánk, Elek Lenke a thaiföldiek magyarországi munkavállalása kapcsán készített interjút a munkaerő-közvetítő Work and Smile tulajdonosával, Görög Rudolf ekkor egyebek mellett arról beszélt, hogy az általuk hozott munkavállalók két évig dolgoznak Magyarországon alapesetben, utána hosszabbíthatnak vagy hazautaznak. Elárulta, a dolgozók szívesen túlóráznak, keresetüket jellemzően hazaküldik, a thai közösség pedig egymást is segíti.

Ha kifejezetten a Fülöp-szigetekről érkező munkavállalókról van szó, óriásit szólt a magyar sajtóban az tavaly nyáron, hogy egy helyi tévé riportjából vált nyilvánvalóvá: a magyar kormány a távoli országból igyekszik feltölteni a hazai munkaerőpiacot. Az akkor óriási hírverést hozó összeállítás szerint arról volt szó, hogy az év végéig 10 ezer filippínó munkásra van szüksége hazánknak – a gyári vagy mezőgazdasági munkásoknak nettó 520 eurós, vagyis közel 200 ezer forintos fizetést ígértek.

Nos, mostanra kiderült, hogy ennek megvalósítása nagyjából 60-70 százalékban sikerült, hiszen 6274 Fülöp-szigeteki állt munkába Magyarországon 2023-ban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint – a nagy kérdés, hogy ők vajon tényleg mindössze havi 200 ezer forintért végzik-e munkájukat.