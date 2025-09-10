Furcsa fejleményeket tapasztalhatunk a kutakon

Csütörtökön továbbra sem kell változásra számítanunk a nagykereskedelmi árak tekintetében, sem a benzin sem a gázolaj esetében – tette közzé a holtankoljak.hu. Ez azt jelenti, hogy immár hat napja bebetonozódott az az ár, amelyekhez igazodnak a benzinkutak.

Ettől függetlenül a kiskereskedelmi árakban tapasztalhatunk változást, ahogy ez a szerdán is történt.

Szeptember 10-én az alább átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 589 forint/liter

Gázolaj: 590 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>