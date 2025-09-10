Furcsa fejleményeket tapasztalhatunk a kutakon

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A nagykereskedelmi árak csaknem egy hete nem változnak, a kiskereskedelmiek viszont igen.

Csütörtökön továbbra sem kell változásra számítanunk a nagykereskedelmi árak tekintetében, sem a benzin sem a gázolaj esetében – tette közzé a holtankoljak.hu. Ez azt jelenti, hogy immár hat napja bebetonozódott az az ár, amelyekhez igazodnak a benzinkutak.

Ettől függetlenül a kiskereskedelmi árakban tapasztalhatunk változást, ahogy ez a szerdán is történt.

Szeptember 10-én az alább átlagárakon tankolhatunk: 

95-ös benzin: 589 forint/liter 

Gázolaj: 590 forint/liter 

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

