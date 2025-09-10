Furcsa fejleményeket tapasztalhatunk a kutakon

Csütörtökön továbbra sem kell változásra számítanunk a nagykereskedelmi árak tekintetében, sem a benzin sem a gázolaj esetében – tette közzé a holtankoljak.hu. Ez azt jelenti, hogy immár hat napja bebetonozódott az az ár, amelyekhez igazodnak a benzinkutak.
Ettől függetlenül a kiskereskedelmi árakban tapasztalhatunk változást, ahogy ez a szerdán is történt.
Szeptember 10-én az alább átlagárakon tankolhatunk:
95-ös benzin: 589 forint/liter
Gázolaj: 590 forint/liter
