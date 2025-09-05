Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Futópálya-építésre is lehet pályázni – fejlesztési program indul

Futópálya-építésre is lehet pályázni – fejlesztési program indul

mfor.hu

Szeptember elejétől hat területen lehet jelentkezni az Aktív Magyarország 2026-os fejlesztési programjaira – közölte az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság pénteken.

Az aktív életmódot és kikapcsolódást támogató programokra főként önkormányzatok, illetve településeken működő szervezetek jelentkezhetnek.

A futópálya-építési programra lakosság lélekszámától függetlenül lehet pályázni, a támogatás az összköltség legfeljebb 60 százalékát finanszírozza. A mászóterem-építési program 35 százalékot fedez az összköltségekből, a közösségi sportpálya-felújítási program 50 százalékot. Az iskolai sportpályák felújítására külön programot írnak ki – jegyezték meg.

A görpark programban, az asztalitenisz-terem fejlesztési programban és a sítanpálya-építési programban testnevelő tanárokat képző felsőoktatási intézmények is részt vehetnek.

A regisztrációs határidő minden programnál két nappal korábbi, mint a benyújtási határidő, a rendszer 16 órakor zárul – írták.

A közlemény szerint a kiírások változtathatnak azon a helyzeten, hogy a magyar lakosság többsége nem, vagy csak ritkán sportol. Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság szabadtéri és fedett sportpályák fejlesztésével, a közösségi aktivitások bővítésével, ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőségekkel népszerűsíti a mindennapos mozgást, és hamarosan újabb programokat hirdet meg. Az eddigi kiírások részleteit az aktivmagyarorszag.hu/felhivasok oldalon tették közzé.

Akadt egy állami hatóság, amely lecsapott Mészáros Lőrinc törvénysértő cégére

Lecsapott a hatóság Mészáros Lőrinc törvénysértő cégére

Engedély nélkül kezdtek építeni egy kiserőművet és ilyet még a NER milliárdosainak sem lehet csinálni a hivatal szerint.

Reagált Szijjártó Péter Donald Trump felszólítására, miszerint nem szabadna orosz olajat vásárolni

Reagált Szijjártó Péter Donald Trump felszólítására, miszerint Európa ne vegyen többé orosz olajat

Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Meglepetés: fordulat az ipari termelésben

Meglepetés: fordulat az ipari termelésben

Pozitív csalódás a havi 2 százalékos bővülés az ipari termelésben, de továbbra is a négy évvel ezelőtti szint után fut a szektor. Az élelmiszeripar magára talált a száj- és körömfájásjárvány után, de az akkumulátorgyártás teljesítménye lesújtó. A német ipari megrendelés-adatok messze alulmúlták a várakozásokat, ami nem biztató a következő hónapokra nézve.

Csak nem felszállási engedélyt kapott Orbán Viktor?

Csak nem felszállási engedélyt kapott Orbán Viktor?

A júliusi ipari termelés ugyan éves szinten ha enyhén, 1 százalékkal, de még mindig negatív, az előző havinál legalább már magasabb.

Hadházy Ákos visszatér Hatvanpusztára

A független országgyűlési képviselő újabb tüntetést ígér.

A független országgyűlési képviselő újabb tüntetést ígér.

Júliusban a vártnál gyengébben alakult a kiskereskedelmi forgalom

Fellángolt a háború a kormány és az OKSZ között a gyengébb kiskereskedelmi adat miatt

Júliusban a vártnál gyengébb adatokat láthattunk a hazai kiskereskedelmi ágazatból. Az éves alapú növekedés is elmaradt a konszenzustól, havi alapon pedig egyenesen csökkent a forgalom. A kormány szerint minden rendben van, a legnagyobb kereskedelmi érdekvédelmi szervezet viszont ismét megtépázott fogyasztói bizalomról és az árrésstop negatív hatásairól beszél.

Milyen gazdasági programmal lehet megnyerni a választást? Pogátsa Zoltánt kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense szeptember 11-én, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Tovább drágul a tankolás – nem először a héten

Mindkét üzemanyagfajta nagykereskedelmi ára változik pénteken.

Varga Mihály és Nagy Márton is bizonytalanságról beszélt – figyelmeztetés a jegybanki alapítványok ügyében

Veszprémben rendezi meg a Magyar Közgazdasági Társaság csütörtökön és pénteken a 63. Közgazdász-vándorgyűlést, amelynek nyitó plenárisán Varga Mihály jegybankelnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is előadást tartott. Ők nem beszéltek az MNB-alapítványok ügyéről – de egy harmadik résztvevő, az ÁSZ elnöke szóba hozta az ügyet, és üzent is.

Ilyen se volt még a focivébén – szerdától már elkezdik árulni a jegyeket

Vajon a magyar válogatottat is láthatjuk majd?

Vajon a magyar válogatottat is láthatjuk majd?

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

