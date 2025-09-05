Futópálya-építésre is lehet pályázni – fejlesztési program indul

Az aktív életmódot és kikapcsolódást támogató programokra főként önkormányzatok, illetve településeken működő szervezetek jelentkezhetnek.

A futópálya-építési programra lakosság lélekszámától függetlenül lehet pályázni, a támogatás az összköltség legfeljebb 60 százalékát finanszírozza. A mászóterem-építési program 35 százalékot fedez az összköltségekből, a közösségi sportpálya-felújítási program 50 százalékot. Az iskolai sportpályák felújítására külön programot írnak ki – jegyezték meg.

A görpark programban, az asztalitenisz-terem fejlesztési programban és a sítanpálya-építési programban testnevelő tanárokat képző felsőoktatási intézmények is részt vehetnek.

A regisztrációs határidő minden programnál két nappal korábbi, mint a benyújtási határidő, a rendszer 16 órakor zárul – írták.

A közlemény szerint a kiírások változtathatnak azon a helyzeten, hogy a magyar lakosság többsége nem, vagy csak ritkán sportol. Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság szabadtéri és fedett sportpályák fejlesztésével, a közösségi aktivitások bővítésével, ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőségekkel népszerűsíti a mindennapos mozgást, és hamarosan újabb programokat hirdet meg. Az eddigi kiírások részleteit az aktivmagyarorszag.hu/felhivasok oldalon tették közzé.

(MTI)