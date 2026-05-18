G7: Évtizedekig fizethetjük, amit a védett benzinárral spórolunk

Nagyon úgy tűnik, hogy megtalálták annak a módját, hogyan lehet rövidtávon komolyabb költség és ellátási zavarok nélkül fenntartani a védett ár rendszerét – írja a G7.hu. Bár rengeteg érv szól amellett, hogy az állam ne tartsa mesterségesen alacsonyan az árat, mivel azonban a Fidesz kampánytémává emelte a kérdést, az új kormánynak politikai okokból fontos lehet a védett ár megtartása. A megoldás a jelek szerint az lesz, hogy az ország stratégiai tartalékát egyfajta pufferként használva a mostani árengedmény költségeit szétporlasztják a következő évekre. Magyarul a jelenlegi olcsóbb tankolásnak a jövőben fizetjük meg az árát. Ez akár évtizedekig is tarthat, de csak minimálisan magasabb árat eredményez. Kockázatok és mellékhatások azonban így is szép számmal vannak – írja a lap.

