G7: Négy év alatt közel kétszeresére drágult az éttermi étkezés

mfor.hu

A növekedést kizárólag az éttermi infláció okozza.

Évek óta nincs érdemi növekedés mennyiségben a hazai vendéglátásban. A világjárvány után gyors felfutás jött a forgalomban, ám ez már 2022-ben megtorpant és a bevételek jó ideje csak az áremeléseknek köszönhetően nőnek – írja a G7. 

  • Októberben a magyarok közel 250 milliárd forintot hagytak kereskedelmi és munkahelyi vendéglátóhelyeken. Ez – ha a szektor szezonalitása miatt nem is rekord, de – jóval magasabb az egy évvel korábbinál.
  • A statisztikai hivatal adatai szerint azonban a mennyiségben nem igazán volt bővülés. Az így mért forgalom (ha kiszűrjük a szezonális és egyéb torzító hatásokat, akkor) most már több mint másfél éve minden hónapban 27-30 százalékkal haladja meg a 2021-es átlagot, azaz lényegében stagnál.
  • Ez azt is jelzi, hogy a növekedést kizárólag az éttermi infláció okozza. Ez viszont jóval nagyobb az átlagos pénzromlás mértékénél.
  • Októberben közel 8 százalékkal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban, 2021 januárja óta pedig közel 90 százalékos drágulást tapasztalhattunk.

 

