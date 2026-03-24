Garancsi István átvette az osztrákoktól a soproni kaszinó irányítását

Vég Márton
A Gazdasági Versenyhivatal rábólintott, hogy a milliárdos üzletember legyen a többségi tulajdonos Sopronban is.

Már azt lehetett hinni, hogy lezárult a hazai kaszinópiac átalakítása az április 12-i választások előtt, de volt még egy váratlan csavar a történetben. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ugyanis február 16-án engedélyezte, hogy Garancsi István cége kisebbségi tulajdonosból többségi tulajdonossá váljon a soproni kaszinóban. Az erről szóló határozat viszont csak március 19-én jelent meg a hivatal oldalán. Az üzleti szándékról február 10-én érkezett be a GVH-hoz az összefonódás-bejelentés, ami így hangzik:

A Futball Invest 2007 Sportszolgáltató Zrt. megvásárolja a Casino Sopron Szórakoztatásszervező Kft. üzletrészeinek 10 százalékát, és ezzel – együttesen a Casinos Austria International GmbH-val – közvetett közös irányítást szerez a soproni kaszinót üzemeltető CAI Hungary felett.

Tehát csak 10 százalékos üzletrész megvásárlásáról van szó, de ez épp elég ahhoz, hogy megforduljon a tulajdonosi szerkezet. Ezt a GVH engedélyezte is, a hivatal úgy találta, hogy versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

Garancsi Istvánnak van oka az örömre
Azt éppen lapunk írta meg januárban, hogy nem kell tovább aggódniuk a soproni kaszinósoknak, ugyanis a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága fél évvel meghosszabbította a soproni kaszinó engedélyét. Azt nem lehetett tudni, hogy miért csak fél évvel toldották meg az időszakot. Az addigi hatályos papír 10 évre szólt, így a mindössze féléves hosszabbítás nagyon rövid időnek számított. Főleg annak tükrében, hogy a budapesti kaszinók engedélyét 2021-ben 35 évvel toldották meg, ami a törvényi maximumot jelenti, így azok 2056-ig érvényesek.

A soproni egység koncesszióját birtokló CAI Hungary Kft. a Casino Sopron Kft. tulajdonában van, ez a cég pedig Garancsi István Futball Invest Zrt. nevű vállalkozásának 45 százalékos, valamint az osztrák Casinos Austria International (CAI) GmbH többségi tulajdonában állt eddig. A 10 százalékos üzletrész megvásárlásával viszont már nem az osztrákok, hanem Garancsi István lesz a többségi tulajdonos.

Magyarország legrégebben üzemelő kaszinójáról van szó. 

A Casino Sopron játékkaszinót 1989 márciusában alapította a magyar Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Vállalat, valamint az osztrák állam tulajdonában álló, szerencsejátékban nagy múltra visszatekintő vállalat, a Casino Austria AG. Később 1992 áprilisában a Danubius részesedését megveszi a Szerencsejáték Rt. (a jelenlegi Szerencsejáték Zrt.)

- szól a soproni kaszinó bemutatkozása. A kormány talán nem tartotta alkalmasnak a Szerencsejáték Zrt.-t, az állami lottócég ugyanis már sem a soproni, sem a budapesti kaszinókban nem érdekelt, minden koncesszióját évekkek ezelőtt elvették. A koncessziót a CAI Hungary Kft. kapta meg, ez a cég pedig eddig többségében az osztrák Casinos Austria International GmbH-hoz tartozott. Itt a végső tulajdonos részben maga az osztrák állam, részben pedig Európa egyik legnagyobb kaszinóüzemeltető és elektronikus játékgépeket gyártó cége, az osztrák Novomatic AG és cseh befektetők. A 10 százalékos eladásra tehát az osztrák államnak is rá kellett bólintania.

A fővárosi kaszinókkal nem veszi fel a versenyt, de szinte évről évre rekordokat dönt a soproni kaszinó: a 2023-as 6,2 milliárd forintos forgalmat 2024-ben 7,2 milliárd forintra sikerült feltornáznia, amiből közel 1,7 milliárd forint profit jött össze. Ezt a tulajdonosok két részletben tavaly ki is vették a cégből – derült ki a CAI Hungary Kft. nyilvános beszámolójából. A legnagyobb bevételt a játékautomaták hozzák: a 7,2 milliárd forintból 6,3 milliárd forint köszönhető a pénznyerőknek.

Garancsi István ezzel még dominánsabb szereplője lett a hazai kaszinópiacnak. A koncessziós törvény eredetileg úgy szólt, hogy legfeljebb öt kaszinónak lehet azonos a tulajdonosa, de ezt az Orbán-kormány átírta hét kaszinóra. Garancsi István pont ennyiben érdekelt jelenleg, hiszen a sopronin kívül még az öt budapesti és a debreceni kaszinóban is tulajdonosnak mondhatja magát. Magyarországon összesen 10 kaszinó van, így csak a miskolci, a győri és a pécsi kaszinó nem tartozik a milliárdos üzletemberhez.

Ön is kérdezhet Jaksity Györgytől – ma délután, a Klasszis Klub Live-ban

Szenvedést és bizonytalanságot ígérnek a profik a világnak

Megéri? Hiába az állami százmilliárdok, csak egy állócsillaga van a magyar klubfutballnak

Szebben süt a nap az álláskeresőkre

Az éves költségvetési-hiánycél majd felét sikerült elérni februárra

Újabb kegyetlen áremelkedés jön kedden a kutakon – ha nincs magyar rendszáma

Nagyot ment tavaly a SZÉP kártya

Csúnya adatok jöttek az építőiparból – és még csak most fog beütni a közel-keleti válság

Egész évben drágább lesz az olaj – ennyivel?

Hétfőn elszámolnak Nagy Mártonék, de más fontos adatok is jönnek a héten

