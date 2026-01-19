Garancsi István meglepő nagybevásárlással indította az évet

Némileg profilidegen vállalattal bővül Garancsi István milliárdos üzletember cégbirodalma –derül ki a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) január 13-án beérkező összefonódás-bejelentésből.

A GaranSec Zrt. egyedüli irányítást szerez a Orink Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felett

– derül ki a dokumentumból.

Garancsi István nagy üzletet köthetett

Fotó: MTI

A versenytörvény szerint az összefonódás-ellenőrzési rendelkezések célja, hogy minden, a gazdaság szempontjából lényeges vállalategyesülést vagy felvásárlást (és egyéb irányításszerzést) versenyfelügyeleti ellenőrzés alá vonjon. A GVH abban az esetben tiltja meg az összefonódást, ha az – különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként – jelentős mértékben csökkenti a versenyt az érintett piacon (versenyhatás-teszt). Ellenkező esetben a versenyre gyakorolt hatásokkal járó hatékonysági előnyök és hátrányok mérlegelése alapján az összefonódást tudomásul veszi a bejelentés alapján, hatósági bizonyítvány kiadásával, vagy a bejelentés alapján hivatalból indított eljárás lezárásaként hozott határozatban.

Az Orink Hungary Kft. esetében a végleges GVH-döntés még nem született meg, de a hatóság aligha gördít akadályt az elé, hogy a GaranSec Zrt. legyen az új tulajdonos. Az Opten nyilvános adatbázisa szerint az Orink Kft. esetében egy jelentős forgalommal rendelkező irodaszer-nagykereskedő cégről van szó.

Számos márka disztribútora vagy kiemelt nagykereskedője vagyunk. Ezért vevőink igényére alakítjuk ki választékunk és készletünk. Kínálatunkban megtalálható szinte minden, ami az irodai működéshez szükséges. Az új termék mellett a felújított termékek széles választéka is elérhető, amit garanciával értékesítünk

– szól a cég bemutatkozása. Saját magukat piacvezetőnek nevezik a kompatibilis nyomtatási kellékek piacán.

Nagyon sok mindent árulnak. Lehet tőlük venni: ceruzát, radírt, ollót, számológépet, vetítővásznat, nyomtatót, iratmegsemmisítőt, számítógépet, faxot, pillanatragasztót, munkaruhát, tárgyalószéket, de még elektromos olajradiátort is. Garancsi István vélhetően jó üzletet kötött, hiszen egy megbízhatóan teljesítő céget szerzett meg. Az Orink Kft. 2024-ben 12,8 milliárd forint bevételt és 388,7 millió forint nyereséget ért el, míg a legjobb évük 2022 volt a 18,3 milliárd forintos forgalommal és 751,2 millió forintos profittal. Eddigi többségi tulajdonosa egy bizalmi vagyonkezeló volt.

Kapcsolódó cikk Kaszinókoncesszió: milliárdos döntést hozott az Orbán-kormány Sopronban A soproni kaszinó engedélye január 15-én járt le.

Azért profilidegen ez a tranzakció Garancsi István milliárdos üzletember cégbirodalmában, mert eddig nem lehetett tőle ceruzát vagy radírt vásárolni. Maga a GaranSec Zrt. is eddig a biztonsági piacon mozgott és az egyik legfontosabb társasága a vállalkozónak. A cég 2017-ben lett ismert, amikor a GVH jóváhagyta, hogy az üzletember megvásárolja a G4S biztonsági cég magyarországi leányvállalatát. A céget átnevezte, ma már Criterion Kft. néven a készpénzlogisztikai piac egyik legnagyobb szereplője, amit Garancsi István a GaranSec Zrt.-én keresztül birtokol.

Szintén a GVH-s bejelentésből derül ki, hogy egyúttal a Selix Investments Kft.-t is megszerzi a milliárdos üzletember, szintén a bizalmi vagyonkezelőtől. Ez már jobban illeszkedik Garancsi István cégbirodalmának profiljába, hiszen egy ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozó, nagyjából félmilliárd forintos forgalmú társaságról van szó.