3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Makró Garancsi István Gazdasági Versenyhivatal

Garancsi István meglepő nagybevásárlással indította az évet

Vég Márton
Vég Márton

Piacvezető céget vásárolt a milliárdos üzletember.

Némileg profilidegen vállalattal bővül Garancsi István milliárdos üzletember cégbirodalma –derül ki a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) január 13-án beérkező összefonódás-bejelentésből.

A GaranSec Zrt. egyedüli irányítást szerez a Orink Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felett

– derül ki a dokumentumból.

Garancsi István nagy üzletet köthetett
Garancsi István nagy üzletet köthetett
Fotó: MTI

A versenytörvény szerint az összefonódás-ellenőrzési rendelkezések célja, hogy minden, a gazdaság szempontjából lényeges vállalategyesülést vagy felvásárlást (és egyéb irányításszerzést) versenyfelügyeleti ellenőrzés alá vonjon. A GVH abban az esetben tiltja meg az összefonódást, ha az – különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként – jelentős mértékben csökkenti a versenyt az érintett piacon (versenyhatás-teszt). Ellenkező esetben a versenyre gyakorolt hatásokkal járó hatékonysági előnyök és hátrányok mérlegelése alapján az összefonódást tudomásul veszi a bejelentés alapján, hatósági bizonyítvány kiadásával, vagy a bejelentés alapján hivatalból indított eljárás lezárásaként hozott határozatban.

Az Orink Hungary Kft. esetében a végleges GVH-döntés még nem született meg, de a hatóság aligha gördít akadályt az elé, hogy a GaranSec Zrt. legyen az új tulajdonos. Az Opten nyilvános adatbázisa szerint az Orink Kft. esetében egy jelentős forgalommal rendelkező irodaszer-nagykereskedő cégről van szó.

Számos márka disztribútora vagy kiemelt nagykereskedője vagyunk. Ezért vevőink igényére alakítjuk ki választékunk és készletünk. Kínálatunkban megtalálható szinte minden, ami az irodai működéshez szükséges. Az új termék mellett a felújított termékek széles választéka is elérhető, amit garanciával értékesítünk

– szól a cég bemutatkozása. Saját magukat piacvezetőnek nevezik a kompatibilis nyomtatási kellékek piacán.

Nagyon sok mindent árulnak. Lehet tőlük venni: ceruzát, radírt, ollót, számológépet, vetítővásznat, nyomtatót, iratmegsemmisítőt, számítógépet, faxot, pillanatragasztót, munkaruhát, tárgyalószéket, de még elektromos olajradiátort is. Garancsi István vélhetően jó üzletet kötött, hiszen egy megbízhatóan teljesítő céget szerzett meg. Az Orink Kft. 2024-ben 12,8 milliárd forint bevételt és 388,7 millió forint nyereséget ért el, míg a legjobb évük 2022 volt a 18,3 milliárd forintos forgalommal és 751,2 millió forintos profittal. Eddigi többségi tulajdonosa egy bizalmi vagyonkezeló volt.

Azért profilidegen ez a tranzakció Garancsi István milliárdos üzletember cégbirodalmában, mert eddig nem lehetett tőle ceruzát vagy radírt vásárolni. Maga a GaranSec Zrt. is eddig a biztonsági piacon mozgott és az egyik legfontosabb társasága a vállalkozónak. A cég 2017-ben lett ismert, amikor a GVH jóváhagyta, hogy az üzletember megvásárolja a G4S biztonsági cég magyarországi leányvállalatát. A céget átnevezte, ma már Criterion Kft. néven a készpénzlogisztikai piac egyik legnagyobb szereplője, amit Garancsi István a GaranSec Zrt.-én keresztül birtokol.

Szintén a GVH-s bejelentésből derül ki, hogy egyúttal a Selix Investments Kft.-t is megszerzi a milliárdos üzletember, szintén a bizalmi vagyonkezelőtől. Ez már jobban illeszkedik Garancsi István cégbirodalmának profiljába, hiszen egy ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozó, nagyjából félmilliárd forintos forgalmú társaságról van szó.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem ússzuk meg: az üzemanyagok már keddtől új árat kapnak

Nem ússzuk meg: az üzemanyagok már keddtől új árat kapnak

Ismét változik az üzemanyagok ára, ezúttal keddtől. Háttérben a világpiaci folyamatok, és persze a forint árfolyama áll.

Mi lesz, ha Oroszország támad? Az európai bankokat már erre is felkészítik

Európa már „háborúban áll” Oroszországgal, állítja a lett jegybank (a Latvijas Banka) elnöke, az EKB döntéshozója, aki arra sürgeti a politikai döntéshozókat, hogy készítsék fel a pénzügyi rendszert egy közvetlen katonai támadásra.

Focipályára építene lakóparkot a fideszes polgármester, gyűlnek a tiltakozó aláírások

A balatonszemesi polgármester szerint túl értékes a terület ahhoz, hogy csak egy focipálya legyen rajta. A helyiek sokadszor tiltakoznak a beépítés ellen.

Lerántják a leplet arról, mennyit lehet most keresni Magyarországon

Lerántják a leplet arról, mennyit lehet most keresni Magyarországon

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a munkaerőpiacról közöl adatokat, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az államháztartás tavalyi részletes adatait teszi közzé.

László Csaba maradna az egykulcsos szja mellett

A volt pénzügyminiszter, közgazdász, egyetemi tanár a január 14-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 90. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

UniCredit

A választások után nagyobb kockázat lesz a bóvli, mint egy kiigazító csomag

Idén a lakossági fogyasztás húzhatja a magyar gazdaság szekerét, április 12-e után viszont fiskális kiigazításra lehet szükség – mondta el lapunknak az UniCredit Bank vezető elemzője a Bécsben rendezett Közép- és Kelet-európai Fórumon. Ifj. Becsey Zsoltot a takaréklángon égő vállalati beruházásokról, az árréstopról, a relatív erős forintról, és az európai uniós forrásokról is kérdeztük.

A választásokig nyomja a gázpedált a kormány, de utána is új nap virrad a gazdaságban

A választásokig nyomja a gázpedált a kormány, de utána is új nap virrad a gazdaságban

Az elmúlt években rendre mélyen az előzetes várakozások alatt teljesített a magyar gazdaság. Ezúttal egy visszafogottabb, 2 százalék, vagy enyhén a fölötti növekedést várnak az elemzők 2026-ban, ami, ha csak a választások előtti kormányzati kifizetéseken múlik, össze is jöhet. Az ipar, a beruházások és az infláció viszont tartogathatnak meglepetéseket.  

A magyar benzinárakat is Trump rángatja

A magyar benzinárakat is Trump rángatja

Az amerikai elnök a hét elején kilátásba helyezte, hogy beavatkozik Iránban is, csütörtökön ugyanakkor visszatáncolt a fegyveres csapástól. Ez az olaj árfolyamán is látszott, ami a hét első felében sokat drágult, majd csütörtökön nagyot esett. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint a következő napokban kiszámíthatatlan mozgás várható, miközben az árakat a geopolitikai történések befolyásolják majd.

Vám

Vámcsökkentésről egyezett meg Kínával egy nagy nyugati ország

Kanada és Kína kölcsönös vámcsökkentésben állapodott meg – jelentette be pénteken Mark Carney kanadai miniszterelnök Pekingben.

Nagy bajban lehet a kormány, ha idén sem jön a várt gazdasági növekedés

Nagy bajban lehet a kormány, ha idén sem jön a várt gazdasági növekedés

Rezeg a léc a hitelminősítőknél, és már így is magasabb kamatokat kell fizetnünk, mint a régió más országainak.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168