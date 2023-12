Gattyán György nem szerénykedik, a médiában is a Legnagyobb akar lenni

Ambiciózusan és magabiztosan zárta az évet a milliárdos Gattyán György, akinek vállalata, a Docler Media Group új céget alapított. A december 8-án bejegyzett A Legnagyobb Média Kft. közvetlen tulajdonosa A Legnagyobb Vállalkozás Kft., amelyet az egyik leggazdagabb magyar azért hozott létre a tavalyi választások előtt, mert az volt a meggyőződése, hogy a digitalizáció segíthet az ország gondjain. Az új cég rövidített elnevezése ALEG Média Kft., így az ALEG-csoport dinamikusan szaporodik, hiszen van már:

A Legnagyobb Vállalkozás Kft.,

A Legnagyobb Hírek Kft.,

A Legnagyobb Energia Kft. és

az új tag A Legnagyobb Média Kft.

Még nem teljesen világos, hogy mi a célja a cégekkel Gattyán Györgynek, mert eléggé szerteágazó a tevékenységül. Például bevallása szerint A Legnagyobb Vállalkozás egy magyar startup befektető, célja, hogy az ország legjobb és legerősebb startupjait megtalálja és szakmai, valamint anyagi támogatással Magyarország legnagyobb vállalkozásai közé emelje őket. A Legnagyobb Vállalkozás Kft.-nek idén áprilisban már lett egy leánycége A Legnagyobb Hírek Kft. néven. Ez a cég áll a Frisshirek.hu portál mögött. A felvásárlást Gattyán György sajtókapcsolatokért felelős munkatársa azzal magyarázta a Media1-nek, hogy a Google Trends oldalt nézve kiderül, hogy a „friss hírek” az egyik legnépszerűbb magyar keresési kifejezés. A novemberben alapított Legnagyobb Energia pedig a hulladék újrahasznosítással kíván foglalkozni.

Gattyán György lendületben. Fotó: Docler Holding

A Legnagyobb Média főtevékenységének a médiareklámot jelölte meg, de vállalnak még:

PR-t és kommunikációt,

piac-, és közvélemény-kutatást,

és reklámügynöki tevékenységet.

Az ALEG Média annyiban különbözik a csoport többi tagjától, hogy itt Gattyán György nem az egyedüli végső tulajdonos, hanem társai akadtak a vállalkozásban. A két ifjú vállalkozó Vajda Krisztofer, akinek eddig két olyan cége volt, amelyek nem termeltek bevételt, és Szépréthy Roland, akiről nincs elérhető információ, de van egy megegyező nevű tiktokker.

Az új kft. többi adata megegyezik Gattyán György korábbi vállalkozásainak ismérveivel, így például az Expo téren van a központja, a szokásos hárommillió forintos jegyzet tőkével indult és Huszár Viktor az ügyvezetője. Ő a Megoldás Mozgalom elnöke, emlékezetes, hogy ezt a pártot alapította meg Gattyán György 2021-ben. A milliárdos üzletembernek van miből vállalkoznia: a magyar Forbes idén is összeállította a legértékesebb, magyar tulajdonban lévő cégek 100-as listáját, az első három helyezett sorrendben az MPF Holding, a Docler Holding és a Bonafarm Csoport lett. A második helyezett Docler Holdingot ugye Gattyán György birtokolja, a cég becsült értéke 361,2 milliárd forint. A luxemburgi és budapesti központú Docler főként a streamingszolgáltatások, az IT és a sport területein mozog. Az üzletember a LiveJasmin internetes szexkamera-szolgáltatás alapítójaként is ismert.

Még annyit érdemes megjegyezni, hogy a nyilvános cégadatbázisok szerint tavaly január 13-ától az új lakcíme a rózsadombi Elysium luxus társasház. Ez a régi SZOT-szálló átépített épülete, amely éjszakai kivilágításában talán az űrből is jól látszik. A 444.hu írta meg, hogy az Elysium társasház fejlesztője a Rózsadomb Panoráma Ingatlanfejlesztő és -hasznosító Kft. volt, amely Wáberer György érdekeltsége, és 2020-ban 26 milliárd forint bevétel mellett 8,4 milliárd forint profitot termelt. Magát az Elysium társasházat Wáberer György vállalkozása Garancsi István szintén kormányközeli cégével, a Market Építő Zrt.-vel építtette meg.