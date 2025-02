A minisztérium úgy véli, a magyar fogyasztók ellátása a télből kifelé menet is nagy biztonságban van. Mint fogalmaznak, az otthonok melege, az ipari üzemek zavartalan működése a magas készletmennyiség mellett a folyamatos importszállításokkal garantálható. Hozzáteszik, tavaly 1,9 milliárd köbméter közelébe, az éves felhasználás ötöde fölé nőtt a belföldi gázkitermelés is.

