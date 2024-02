Gondos szülők: hirtelen egyszerre kezdtek el aggódni a családi örökségen a leggazdagabb magyarok

Bacsa György, a Mol ügyvezető igazgatója és igazgatósági tagja is megcsinálta a maga vagyonkezelő alapítványát 45 éves korában, Legatum Bacsa Vagyonkezelő Alapítvány néven. Az is érdekes, hogy az üzletember milyen céghálót kötött be az alapítványba, de nem véletlenül írtuk le, hogy Bacsa György jelenleg 45 éves. Számos cikkben elhangzik ugyanis, hogy a vagyonkezelő alapítvány arra jó, hogy a felhalmazott vagyon családon belül könnyen örökíthető legyen.

A vagyonkezelő alapítvány létesítésének legfőbb előnye, hogy a jelenlegi tulajdonos örökhagyó még életében felállíthatja és – a döntési jogosultságait megtartva – működtetheti azt a tulajdonosi struktúrát, amely meghatározhatja a cégének életét a következő évtizedekre akár több generáción át, valamint, hogy a lassú, bizonytalan, hosszú és esetlegesen vitákat is magában foglaló hagyományos öröklési eljárás nem fogja érinteni a vállalatot

- olvasható például a Trend FM jogászok által írt cikkében.

Amikor Csányi Sándor OTP-vezér rakta össze a maga Unity Vagyonkezelő Alapítványát, akkor is az volt az érv, hogy az idén 71 éves milliárdos tudatosan készül birodalmának átadására, ezért pakolta be cégeit az alapítványba, ahol a gyerekeit nevezte meg kedvezményezettnek. Ez az örökléses motiváció Csányi Sándor esetében még érthető, de a leggazdagabb magyarok többségénél aligha magyarázza, hogy az elmúlt másfél évben miért döntöttek úgy, hogy inkább egy vagyonkezelő alapítványban látják biztonságban a pénzüket.

Gondolnak a jövőre. Fotó: Depositphotos

Például lapunk írta meg, hogy a győri, a miskolci és a pécsi kaszinók koncessziója a Casino Win csoporthoz tartozik, a cégek tulajdonosa pedig Rákosfalvy Zoltán ügyvéd volt a Treff-Klub Kft.-én keresztül. A múlt idő azért indokolt, mert a Treff-Klub tulajdonosa tavaly október 25-e óta a budapesti központú Treff-Center Vagyonkezelő Alapítvány. Itt tehát kaszinós koncessziós jogot birtokló céget csatornáztak be egy alapítványba, ott pedig még a NER-jogalkotás sem tart, hogy a koncessziós jog örökíthető lenne, főleg nem családon belül.

Bacsa György is nagyon előrelátó, hiszen 1979-ben született, tehát 45 éves, de már megvan a Legatum Bacsa Vagyonkezelő Alapítványa, amit tavaly október közepén jegyeztek be. Az jogszabályi előírás, hogy az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtását megelőzően a tőkeminimumnak megfelelő vagyont az alapítvány rendelkezésére kell bocsátani, ez 600 millió forintnak megfelelő vagyon. Nyilvános adatbázisokból annyi látszik, hogy a Legatum Bacsa a HB Property Kft. tulajdonosa lett, innen pedig egy ingatlanos cégháló bontakozik ki. Így az alapítvány lett a végső tulajdonosa többek között a:

BSP Ingatlanberuházó Kft.-nek,

Legacy Estates Kft.-nek,

Elounda Ingatlanüzemeltető Kft.-nek.

Ezek közül a BSP lehet ismerős, főleg az esztergomiaknak. Lapunk is megírta, hogy a Hernádi Zsolt Mol-vezér unokaöccse, Hernádi Ádám polgármester által irányított Esztergomban egyre több helyszínre kerülhettek ki a nyertes állami Kisfaludy-pályázatokról szóló és a kormánynak köszönetet mondó táblák. Például a BSP Ingatlanberuházó Kft. 210 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott egy négycsillagos panzió kialakítására. A BSP egyik tulajdonosa a HB Property Kft.-n keresztül Bacsa György, aki Hernádi Zsolt Mol-vezérigazgató unokatestvérének a fia és a Mol egyik igazgatója, de Hernádi Gran Private Equity Zrt. nevű cégében is igazgatósági tag.

Kapcsolódó cikk Kaszinók, cigi, satöbbi - A leggazdagabb magyarok 5+1 vagyonkezelő alapítványa Az elmúlt hetekben sorra írtuk meg a leggazdagabb magyarok újonnan gründolt vagyonkezelő alapítványait. Most ezeket listázzuk.

A biztonságos öröklésen kívül esetleg adózási szempontok is motiválhatják a leggazdagabb magyarokat.

Meghatározott feltételek mellett, amennyiben az alapítványnak csak pénzügyi műveletekből származik bevétele (például tulajdonol egy vagy több vállalkozás, mellette pénzügyi befektetések hajt végre) társaságiadó-mentességet élvez, valamint jelentős adóelőny realizálható az alapítói vagyont képező vállalati részesedés esetleges értékesítése esetén is, amely adómentesen történhet

- olvasható szintén a Trend FM szakcikkében.

A kormány szerint a vagyonkezelő alapítványokat nem az adóelkerülés miatt szerették meg az ország legtehetősebb vállalkozói. Az adószakértők szerint viszont a magánalapítványokhoz számos adózási előny kapcsolódik, amelyek miatt megérheti a hosszú távú vagyontervezés ezen formáit választani.