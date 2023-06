Gazprom-szövetséges manipulálta a magyar gázpiacot

Szerdán félmilliárd forintra büntetette a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a legnagyobb horvát gázkereskedő céget, piaci manipuláció miatt. A hivatali határozat szerint a PPD nevű vállalat miatt a lehetségesnél kevesebb gáz érkezett Magyarországra tavaly februárban, és a cég viselkedése hozzájárulhatott a gáz árának akkori emelkedéséhez.

A január 17-én indult aukció 271 százalékos túljegyzéssel indult, azaz ennyivel több gázt akartak februárban Ausztria felől Magyarországra szállítani a kereskedők, mint amennyi kapacitást fel tudott kínálni a vezetéket üzemeltető magyar vállalat, az FgSz - írja a VálaszOnline.

Furcsa licitre bukkant az energiahivatal. Fotó: Depositphotos

A kérdéses aukció első körében a horvát PPD rögtön a teljes kiosztható kapacitás 100 százalékára jelentkezett be, az összes többi érdeklődő együtt képviselt 171 százalékot. A PPD minden újabb fordulóban tartotta ezt az ajánlatát, miközben a többiek elkezdtek kiszállni, vagy csökkentették a mennyiséget. Az árverés 10. fordulójában jött el az a pillanat, amikor, ha a PPD kiszállt volna, le lehetett volna zárni az aukciót, mert nélküle a felajánlott kapacitást már nem tudták volna teljesen kihasználni a többiek. De a PPD nem szállt ki, és érdemben az igényelt mennyiséget sem csökkentette, azaz továbbra is azt jelezte, hogy vinné az egész kapacitást.

Így ment ez egészen január 26. délután 3 óráig, a 37. árlépcsőig, amikor a PPD váratlanul kiszállt. Ekkor már hatósági ár + 360%-nál tartott a licit, ám a PPD erre már nem adott ajánlatot. Az aukció véget ért, és a februári szállításokra szánt kapacitás fele nem kelt el.

A vizsgálat során a MEKH megkérdezte a PPD-t, hogy miért szállt ki a 37. árlépcsőnél. A cégnél azt állították, hogy a 36. árlépcső után rájöttek, hogy most már olcsóbb lenne Ausztriából Szlovákián keresztül bevinni a gázt Magyarországra. Csakhogy az érvelés a MEKH szerint több sebből is vérzik. Például gyanús, hogy a februári szállításra vonatkozó, szlovák-magyar határkapacitásra kiírt aukció már január 17-én véget ért, és a PPD nem is jelentkezett rá. Vagyis mire a PPD kiszállt, addigra lecsúszott az alternatív útvonalról.

A lap szerint az iparágban dolgozók a PPD-t már hosszú évek óta oroszos cégnek, a Gazprom valamiféle érdekeltségének tartják, még akkor is, ha a nyilvántartások szerint nincs mögötte orosz tulajdonos.