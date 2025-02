„Jó hír” Nagy Mártonnak: már nem vagyunk tökutolsók

A kilátások az idei év első negyedévére sem túl jók. Fő külkereskedelmi partnerünk, Németország még mindig recesszióban van, a januári magyar inflációs adat pedig a vártnál is rosszabb lett . Emiatt egyre kevésbé valószínű, hogy a jegybank kamatot vágna, a magasabb kamatkörnyezet pedig fékezőleg hat a növekedésre. Így most azt várjuk, 2025 I. negyedévében szerény növekedés lesz mérhető negyedéves, míg gyakorlatilag stagnálás éves összevetésben.

Negyed évvel ezelőtti jóslatunk bevált, negyedéves alapon az általunk várt „némi növekedés” össze is jött. Ez a 0,5 százalékos érték azonban ahhoz kevésnek bizonyult, hogy az egész évre várt, 4 százalékról 0,8 százalékra szerényített kormányzati várakozás teljesüljön, mint jeleztük 2024 egészére 0,6 százalék lett a bővülés.

A V4-es országok közül a lengyelek 3,1 százalékos bővülését már említettük, Szlovákiában 1,7, Csehországban pedig 1,6 százalékos növekedést mért a statisztikai intézet. Az osztrákok 0,2 százalékos zsugorodása mellett Romániában is az uniós átlag alatti, de a magyar „pozitív nullát” meghaladó, 0,7 százalékos bővülés volt tapasztalható.

Jelentős, 3 százalék feletti konjunktúrát mértek Dániában (4,1 százalék), Lengyelországban (3,7 százalék), Litvániában (3,6 százalék), Spanyolországban (3,5 százalék) és Bulgáriában is (3,1 százalék). A sor végén a német és az osztrák gazdaság kullog 0,2-0,2 százalékos recesszióval, de az észt gazdaság is 0,1 százalékkal zsugorodott 2023 utolsó negyedévéhez képest.

Ha 2023 utolsó negyedévéhez viszonyítjuk az adatokat, akkor továbbra is elkeserítő a magyar gazdaság teljesítménye. Az eddig megérkezett 22 adat alapján hátulról a negyedik leggyengébb az egy év alatt elért „pozitív nullaként” is értékelhető 0,2 százalékos bővülés. Eközben az EU gazdasága átlagban 2024. IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest 1,1 százalékkal növekedett.

V4-es társaink közül velünk azonos, 0,5 százalékos növekedést teljesítettek a szlovákok és a csehek is, míg – mint említettük – a lengyel gazdaság 1,3 százalékkal bővült. A két, sokat emlegetett „referenciaország” közül „bezzeg Románia” GDP-je 0,8 százalékkal nőtt, míg a 2030-ra utolérni szándékozott Ausztria gazdasága stagnált az elmúlt év utolsó negyedévében.

Most pedig lássuk, hogyan is teljesített Magyarország gazdasága az Európai Unión belül az elmúlt év utolsó három hónapjában!

A büdzsé előkészítése során 2025-re 3,4 százalékos növekedéssel terveztek, bár Nagy Márton közleménye ma már erről is sokkal óvatosabban fogalmaz. Mint írja: „a gazdaság idén negyedévről negyedévre egyre nagyobb ütemű növekedésre vált, 2025 második felében már 3 százalék feletti bővülést láthatunk.”

Sovány sikerként értékelhető, hogy negyedéves összevetésben a magyar bruttó hazai össztermék (GDP) elmozdult a szégyenletes utolsó uniós helyről : 2024. III. negyedévhez képest a mutató most 0,5 százalék növekedést jelez, ez a cikkünk írásáig az Eurostat oldalán megjelent 21 tagállam között a középmezőnynek felel meg.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!