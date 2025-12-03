Gerendai Károly: „Sokan hívtak, hogy szívesen betársulnának mellém a Szigetbe” – Klasszis Podcast

A Sziget Fesztivál mögött álló Sziget Zrt. zsinórban második éve zárt jelentős veszteséggel 2024-ben: a 3,8 milliárd forintos mínusz több mint a duplája a 2023-as 1,8 milliárd forintos bukásnak. A cégnek és a fesztiválnak a 8 év után visszatérő Gerendai Károly mutat új irányt.

Mi volt a baj? Londonban lehet sikeres fesztivált szervezni, de Budapesten nem? Mekkora kockázatot vállal? A Klasszis Podcast vendége Gerendai Károly üzletember volt, akivel Vég Márton kollégánk beszélgetett.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:23 Beköszönés

00:51 Már aláírták a szerződést a fővárossal?

11:00 Milyen stratégiai hibák történtek?

25:00 Mitől szenved a fesztiválpiac?

33:00 Kik lehetnek még befektetők?

52:41 Elköszönés

