Gerendai Károlyék az M7-esen – beszáll a Costes Csoport?

Majd egy kérdésre válaszolva hozzátette, jelenleg az együttműködés első fázisában vannak, a céljuk egy olyan üzleti modell kialakítása, amely hosszú távon fenntartható és értékteremtő lehet mindkét fél számára. Hogy a jövőben ez kiegészül-e azzal, hogy a Costes Csoport tulajdonosi részt is szerez az autópálya melletti bisztróban, az még a jövő zenéje.

Ennek érdekében a cégcsoportjuk egy, kifejezetten a vendéglátóiparra specializált, M&A tanácsadási és stratégiai üzletág kiépítésébe kezdett. Mint elmondta, az M7 Bisztró kapcsán is hisznek abban, hogy stratégiai szakmai partnerként közösen egy olyan üzleti modellt alakíthatnak ki, amely hosszú távon fenntartható és értékteremtő mindkét fél számára.

Június 25-én, a jubileumi vendéglátós jelenlét apropóján tartott rendezvényen jelen volt a Gerendai-féle Costes Csoport képviseletében Tóth-Harsányi Kornél társtulajdonos, aki elmondta, 2024-ben tulajdonosi döntés született arról, hogy a fine dining mellett más gasztronómiai szegmensekben is aktívan jelen kívánnak lenni.

2009-ben, amikor Antal nyugdíjba vonult, fia, Attila vette át tőle stafétabotot. Ami viszont maradt, az a vendéglátóhely ikonikus kínálata – a legtöbb kezdeti nagy siker ma is ott szerepel a napi kínálatban: az erőleves májgombóccal, a babgulyás, a rántott sertésborda, a sertés- és marhapörkölt és természetesen a ház örök édessége, a híres fahéjas csiga.

