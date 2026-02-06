Gigabírság várhat a TikTokra, ha továbbra is végtelenül lehet görgetni

Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a TikTok függőséget okozó felhasználói felülete sértheti a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletet (DSA) – írja az MTI.

A vizsgálat 2024 februárjában indult annak értékelésére, hogy a közösségi médiavállalat a függőséget okozó műveletek, illetve káros tartalmak kockázatainak kezelésével és a reklámok átláthatóságával kapcsolatban rendeletet sértett-e.

A bizottsági vizsgálat szerint az olyan funkciók, mint a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás, az értesítések és a nagymértékben személyre szabott ajánlórendszer nem megfelelően felmért kockázatokat hordozhatnak a felhasználók – különösen a kiskorúak és a sérülékeny csoportok – mentális és fizikai jóllétére nézve.

A TikTok nem vette kellően figyelembe az alkalmazás kényszeres használatára utaló fontos mutatókat, így például azt, hogy a kiskorúak mennyi időt töltenek az applikációval éjszaka, milyen gyakran nyitják meg az alkalmazást, illetve más, a túlzott használatra utaló jelzéseket. Az uniós végrehajtó testület szerint a TikTok által alkalmazott kockázatcsökkentő intézkedések, például az időkorlátozó és szülői felügyeleti eszközök nem bizonyultak kellően hatékonynak. Ezek az eszközök könnyen figyelmen kívül hagyhatók, kevés akadályt jelentenek a használat csökkentésében, illetve a szülői beállítások alkalmazása túlzott terhet és digitális jártasságot igényelhet.

Kapcsolódó cikk Senki nem védi meg a gyerekeket a közösségi médiától, és a kormány sem fogja Meztelenség, önsértés, agresszió – akadály nélkül.

A TikToknak alapvető változtatásokat kellene végrehajtania szolgáltatása kialakításában, például a végtelen görgetés fokozatos megszüntetésével, hatékony képernyőidő-szünetek bevezetésével, valamint az ajánlórendszer módosításával. A TikToknak lehetősége van reagálni a bizottság észrevételeire.

Amennyiben az Európai Bizottság végleges döntésében is jogsértést állapít meg, úgynevezett nem-megfelelési határozatot hozhat. Eszerint a jogsértés súlyától és időtartamától függően akár a globális éves árbevétel legfeljebb 6 százalékát elérő bírság is kiszabható.