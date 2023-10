Gigafejlesztésbe kezd Magyarországon a ThyssenKrupp

Az autóipari mamutvállalat, a német Thyssenkrupp 23 milliárd forintból bővíti jászfényszarui gyárát, amihez a kormány 4,6 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve 110 új munkahely létrehozását. Ennek nyomán a vállalat évi kétmillió darab forgó tengely előállítására lesz képes elektromos járművekhez.

Jelentős bővítés lesz a jászfényszarui üzemben. Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)

"Ezekért a beruházásokért mindig nagy verseny van, és mivel a Thyssenkrupp a világ egyik legnagyobb autóipari beszállító vállalata, mintegy százezer embernek ad munkát világszerte, és sok-sok országban van gyára, ezért ezt a beruházást még sok-sok ország szerette volna magának megszerezni" - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a beruházás bejelentésére rendezett eseményen az MTI szerint.

A német cégek alkotják a legnagyobb beruházói közösséget hazánkban, ahol a befektetett tőke mintegy 20 százaléka Németországból érkezik. 2014 óta a mostani a 187. német vállalati beruházás, amelyhez az állam támogatást biztosít. "Mindez látszik a kereskedelmi forgalmunkon is, amely tavaly meghaladta a 67 milliárd eurót, hatalmas rekord. Idén eddig 11 százalékos növekedést tudunk felmutatni, ami azt jelenti, hogy a német-magyar kereskedelmi forgalom, a Németországba irányuló magyar export is kellő alapot ad a magyar gazdaság növekedési pályán tartásához" - tette hozzá a miniszter. Beszélt arról is, hogy az autóipar közvetlenül jelenleg nagyjából 170 ezer embernek ad munkát, és ez a közvetett munkahelyek számát tekintve ennek a háromszorosa-négyszerese is lehet. Tájékoztatása szerint az ágazat 2010 óta több mint megháromszorozta a teljesítményét, termelési értéke tavaly már a 12 ezer milliárd forintot is átlépte, és az idei év első hét hónapjában is 22 százalékos volt a bővülés.