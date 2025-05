Gigantikus kínai autógyár épülhet Pécs mellett

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

A gyár alapításra kiszemelt terület a Pécs közelében levő Bicsérd falu határában található, jelentős részben még mezőgazdasági művelés alatt. A jövendő gyár szempontjából nagyon fontos hogy remek közlekedési kapcsolattal rendelkezik: közelében halad a 6-os főút, vasúti kapcsolata is van, ráadásul mindössze 35 kilométerre található a mohácsi kikötő, és ott épül az új híd is. A 600 hektáros terület – csak összehasonlításként a BYD szegedi gyára ennek harmadán terül majd el – infrastruktúrájának elkészítése viszont 100-200 milliárd forintot emészthet fel. Az erre szolgáló tervek információink szerint már elkészültek, így már „csak” a szántóföldek kisajátítására kell sort – és pénzt – keríteni.

A SAIC Motor Corporation a kínai után a nemzetközi piac meghódítását tűzte ki célul: ennek érdekében Indiában, Indonéziában és Thaiföldön is gyáregységeket, Kaliforniában, Birminghamban és Tel Avivban pedig kutatás-fejlesztési központokat hozott létre. Továbbá összesen 11 szerviz- és marketingközpontot létesített Európában, Észak- és Dél-Amerikában, Afrikában, a Közel-Keleten és Ausztráliában. Az MG modellekből már 2021-ben 470 000 darabot adtak el a világ 17 országában. Ezt egészíti ki a SAIC Motor Maxus márkájának elektromos kishaszon-gépjárműve amely az egyik legnépszerűbb furgonja volt tavaly.

Tavaly a SAIC még csak 243 ezer autót adott el Európában (5,1 százalékos növekedés egy év alatt), de ezzel már elérte a 2 százalékos piaci részesedést. Legismertebb márkája az MG, amely Magyarországon is kapható, nagyon kedvező áron. Jelenleg a brit piac az első számú célpont – már csak azért is, mert az MG tradicionális angol autómárka volt, mielőtt a kínaiak megvették volna. A másik legnagyobb európai piac viszont az olasz, ahol a tudósítás szerint erőteljes terjeszkedést terveznek az idei évre: a márkakereskedői hálózatot 60-ról 70-re, az értékesítési pontokat pedig 130-ról 150-re növelik.

Ezt az értesülést megerősíti egy áprilisi híradás is, amely az olasz sajtóban jelent meg. Eszerint a SAIC 18 hónapon belül évi 100 ezer autó gyártására alkalmas kapacitást kíván létrehozni Európában, elsősorban azért, hogy elkerülje az uniós vámokat.

Akár hivatalos bejelentésnek is vehető Magyar Levente külügyi államtitkár keddi nyilatkozata. A Világgazdaságnak adott interjújában elmondta, hogy egy 600 hektáros, „rendkívüli méretű ipari zónát” hoznak létre egy Pécshez közeli zöldmezős területen.

