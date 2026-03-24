Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró GKI Magyar Nemzeti Bank (MNB) MNB alapkamat

GKI: Elsőre meglepőnek tűnhet az alapkamat helyben hagyása

mfor.hu

A Monetáris Tanács keddi kamatdöntő ülésén – az elemzői várakozásoknak megfelelően – 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. Az inflációs adatokra pillantva mindez meglepő lehet: a 2022-2023-as drasztikus áremelkedés kora leáldozott, még ha a fogyasztók inflációs érzékelése továbbra is magas. 

2024-hez képest 2025-ben nagyobb volt az áremelkedés üteme (+3,7 százalék és +4,4 százalék), ezzel tavaly Európa 3 legmagasabb értékeit regisztráltuk. Ugyanakkor 2025. év végére a fogyasztói árindex szelídülni kezdett, majd a 2026. év eleji átárazások is szerények maradtak, így hosszú idő után végre enyhén alulmúlta a hazai áremelkedés mértéke regionális versenytársaink átlagát – áll a GKI friss elemzésében.

A kedvező áralakulásban nagy szerepe volt az új jegybanki vezetés szigorú monetáris politikájának. A magas alapkamat támaszt adott a forintnak, az erősödő hazai fizetőeszköz pedig mérsékelte az importárakat. A magas kamatok továbbá a fogyasztás felől a megtakarítás irányába terelték a piaci szereplőket (még ha a kamattámogatott hitelek miatt ennek hatása hazánkban mérsékeltebb volt), ezzel csökkentve a kereslet fűtötte áremelkedést.

A nemzetközi energiaárak konszolidációja, valamint az uniós termelői árak csökkenése március elejéig mérsékelte az inflációs nyomást. Mindemellett a kormányzat adminisztratív intézkedései (pl. árrésstop, telekommunikációs, banki és biztosítói szektor „önkéntes” vállalásai) is rövid távon fékezték az áremelkedés ütemét (miközben a piacgazdasági logikát torzítják).

Februárban – a kedvező adatok fényében – a Monetáris Tanács elérkezettnek látta az időt a kamatcsökkentésre. A forint árfolyama a lazítás hírére nem változott érdemben, ami annak jele, hogy a piac számított a döntésre. A kamatvágás után az elemzők azt találgatták, folytatódhat-e márciusban a – regionális összevetésben meglehetősen magas – magyar alapkamat csökkentése.

Az óvatos optimizmust felülírta az iráni konfliktus: a forint volatilissé vált és gyengült, miközben a nemzetközi energiaárak megugrottak. A közel-keleti helyzet rendeződése egyelőre várat magára, növelve a bizonytalanságot és az inflációs kockázatokat, jelentősen korlátozva a monetáris politika mozgásterét.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Rossz hírt közölt a hitelminősítő: bóvliba kerülhetünk április 12. után

Varga Mihály a kamatemelésről: minden opció az asztalon van

Az iráni háború nyomán elszabaduló energiaárak, a növekvő inflációs kockázatok és a régiós átlagnál nagyobb mértékben gyengülő forintárfolyam miatt nem okozott meglepetést a Magyar Nemzeti Bank azzal, hogy 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. A döntés hátteréről és a hormuzi válság magyar gazdaságra gyakorolt hatásairól Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón számolt be.

Jaksity György élőben válaszol a kérdésekre – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítójával, elnökével folyó beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Ez már az olajválság hatása: borúsabban látják a jövőt Varga Mihályék

Egy órával azután, hogy a Monetáris Tanács 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a Magyar Nemzeti Bank közzétette a friss GDP- és inflációs prognózisát. További részletek majd a csütörtökön publikálandó Inflációs jelentésben válnak ismertté.

A kormány 6170 milliárd forintot, a hazai GDP több mint 6 százalékát fordítja gazdaságfejlesztésre, mert megértette azt az összefüggést, hogy a gazdaság helyreállítható, ha megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat – mondta a nemzetgazdasági miniszter a Vállalkozói körkép – Fejlesztési lehetőségek és növekedési utak kis- és középvállalkozások számára című konferencián kedden Budapesten.

Döntött a Magyar Nemzeti Bank: Varga Mihályék kivárnak az iráni háború miatt

A várakozásoknak megfelelően nem változtatott a 6,25 százalékon álló alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa.

A 2025. évi MRSZ Médiatorta 415,9 milliárd forint, a teljes Kommunikációs torta 758,7 miliárd forint, azaz a stagnálás-közeli gazdaság ellenére tavaly összességében 6,2 százalékkal gyarapodott a média és kommunikációs szektor. A reklámpiac motorjának legfőbb hajtóereje 2025-ben is a versenyszféra volt. Fél évtized óta először van változás a médiatorta szeleteinek sorrendjében: a közterület beelőzte a sajtót. 

Még egy nagy adag drágulás jön ennél az üzemanyagnál, piaci árnál

Az újabb nagyarányú drágulás a védett árakat nem érinti.

Európa élmezőnyében vagy Romániával egy szinten: mi zajlik most a magyar autópiacon?

Tavaly az európai uniós átlag feletti, 6,4 százalékos növekedést mutatott a hazai személyautó-piac. Azonban, ha a részleteket is megvizsgáljuk, már nem ennyire rózsás a kép. A magyarországinál csak a romániai autópark átlagéletkora a magasabb, miként az elektromos járművek térnyerése is elmarad az uniós trendektől. Eközben az iráni háború nélkül is bőven jutna kihívás az egész kontinens számára.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG