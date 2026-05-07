GKI: javult az üzemanyagok megfizethetősége

Másfélszer annyi üzemanyagra volt elég egy uniós átlagkereset

Magyarországon jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége 2010 óta, ugyanakkor az idei áprilisi adatok szerint másfélszer annyi üzemanyag vásárolható az uniós átlagkeresetből, mint a magyarból – derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. MTI-nek küldött elemzéséből.

Az üzemanyagok megfizethetőségét vizsgáló elemzésben kiemelték: míg 2010-ben egy havi nettó átlagkeresetből mintegy 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni Magyarországon, addig idén, az iráni konfliktust megelőzően ez az érték már elérte a 900 litert, és a védett árak bevezetése miatt a mutató azóta is csak mérsékelten csökkent. Az Európai Unióban 2010-ben csaknem háromszor annyi üzemanyagot lehetett venni egy havi átlagkeresetből, mint Magyarországon. Idén áprilisban ugyanakkor – az iráni konfliktus következtében – csak másfélszer annyi üzemanyagra volt elég egy uniós átlagkereset.

A konfliktus előtt 1670 litert vehettek az uniós átlagkeresetből, ez a válság hatására 1350 liter alá csökkent, de így is mintegy 460 literrel magasabb az uniós átlag, mint a V4 országokban. Uniós átlagfizetés mellett még piaci környezetben is kevésbé érződik az üzemanyag drágulása – állapította meg elemzésében a gazdaságkutató. A V3-as országokban (a V4-ek Magyarország nélkül) „békeidőben” jellemzően 100-150 literrel több üzemanyag vásárlására van lehetőség, ami a magyarhoz hasonló üzemanyagárak miatt a magasabb átlagkeresetek következménye. Válsághelyzetekben azonban, ahogy jelenleg is, ez az előny eltűnik, és a megfizethetőség a magyar szint közelébe esik.

A GKI összegzése szerint az üzemanyagok megfizethetőségének alakulása jól mutatja, hogy nemcsak az árak szintje, hanem a gazdaságpolitikai döntések és a jövedelmi viszonyok együttesen határozzák meg a lakosság tényleges terheit. Magyarországon az elmúlt évek aktív beavatkozásai rövid távon képesek voltak tompítani a piaci sokkok hatását és javítani a megfizethetőséget, különösen válsághelyzetekben. Ugyanakkor ezek az eszközök, különösen az árszabályozás, hosszabb távon torzításokat okozhatnak és fenntarthatósági kérdéseket vetnek fel – jelezte a GKI.

A Tisza győzelme után így alakul a nyugdíjasok bevásárlása

Ahogy várható volt, a választások utáni első, május eleji Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés havi szinten enyhe áremelkedést mutatott. A hipermarketláncok az árréscsökkentésen felül önkéntes árcsökkenést is alkalmaztak, emiatt az árkosárindex továbbra is negatív tartományban áll. Legfrissebb felmérésünk alább olvasható.

Hadat üzent Brüsszel a szegénységnek – itt az új EU-s javaslat

2050-ig számolnák fel a szegénységet.

Véget ért az ukrán pénzszállítók ügye – Zelenszkij fontos bejelentést tett

Magyarország visszaadta a pénzt.

Mire számíthatnak a hazai befektetők? Szalay-Berzeviczy Attilával beszélgetünk a Klasszis Klub Live-ban

A Budapesti Értéktőzsde volt elnöke május 14-én, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Megint megtörténik: ez várja a kutakon

Újra egy ritka együttállás köszön vissza az üzemanyagok áránál. 

Trendfordulás történt a magyar iparban?

Az elemzői vélemények szerint jelentős pozitív meglepetést hozott a KSH által közölt márciusi ipari termelési adat.

Statisztika: nőnek ki a földből az új lakások

Budapesten néhány kisebb terület dominál.

Márciusban végre magára talált a magyar ipar

Az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt márciusban a februárinál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) becslése szerint.

A Tisza-kormányt a megalakulása előtt nyomaszthatja Trump intézkedése

A múlt hét végén jelentette be Donald Trump, hogy 25 százalékra emeli az Európában gyártott autók vámját. Ez – elsősorban az Audi révén – komoly hatást gyakorolhat a magyar iparra is. Tekintve, hogy Magyar Péter kormánya súlyos örökséggel, komoly gazdasági nehézségek közepette veszi át az ország vezetését, ez igencsak aggasztó hír.

Ezt a kritikus nyersanyagot féltik az országok a leginkább

2009 óta globálisan csaknem az ötszörösére nőtt a különböző exportkorlátozásokban érintett kritikus nyersanyagok köre. Egyre több ország gondolja úgy, hogy korlátozza a világpiacon egyre értékesebb termékeinek kivitelét, leginkább az exportadó megemelésével vagy az előzetes állami engedélyhez kötéssel. Európa és Magyarország különösen aggódva figyelheti ezeket a lépéseket, amik leginkább az akkumulátorgyártáshoz elengedhetetlen kobaltot és mangánt érintik.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

