GKI: még mindig keresi régi önmagát az építőipar

A költségvetési forrásból megvalósuló infrastrukturális beruházások – például a közlekedési projektek – új lehetőségeket teremthetnek az építőipari vállalkozások számára. Az új technológiák és a digitalizáció alkalmazása fokozhatja a hatékonyságot és a versenyképességet, ami hosszú távon az ágazat növekedését is elősegítheti.

A 2021–2027 közötti pénzügyi ciklus forrásainak késedelmes és részleges lehívása nehéz helyzetbe hozta az építőipart. Ugyanakkor a szektor a következő 3–4 évben több növekedési potenciállal is rendelkezik, amelyek hozzájárulhatnak az ágazat fellendüléséhez. A kormány által tervezett gazdaságélénkítő intézkedések – például a lakásépítési és -felújítási programok – középtávon várhatóan növelik az építőipari aktivitást. Pozitív hatással lehetnek az energiahatékonysági projektek is, amelyek ösztönözhetik az épületek energetikai korszerűsítése iránti keresletet.

Az MNB hitelezési felmérésének eredményei azt mutatják, hogy az építőipari vállalatok hitelportfóliójának minősége 2022–2023-ban folyamatosan romlott, és 2024-ben is csak csekély javulás volt tapasztalható. A piaci nehézségek hatására nőtt a lánctartozások mértéke, ami tovább rontotta a vállalkozások pénzügyi helyzetét, és gyengítette az ágazat stabilitását. A hazai építési beruházások finanszírozása – különösen a közösségi megrendelések esetében – jelentős mértékben függ az uniós forrásoktól.

Az építőiparban működő vállalkozások száma, valamint az új alapítások aránya 2023-ban és 2024-ben is csökkent az előző évekhez képest. Az ágazatban kiemelkedően magas az alvó és projektcégek aránya, így a ténylegesen működő vállalkozások száma 2024 végén mintegy 65 ezerre volt becsülhető. 2025 első negyedévében tovább csökkent a cégek száma, ugyanakkor az új alapítások éves összevetésben már 8 százalékos növekedést mutattak.

Az építőipari termelés az elmúlt két évben folyamatosan csökkent, és ez a kedvezőtlen tendencia az idei első negyedévben is folytatódott. Az egyre szűkülő kereslet következtében a cégek száma is mérséklődött, miközben a termelői infláció lassulni kezdett. Az építőipari szereplők egyelőre nem látnak közeli trendfordulót, ugyanakkor az ágazat középtávú növekedési kilátásai kedvezőek.

