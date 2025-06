GKI: mélyponton a fogyasztói bizalmi index

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése júniusban sem változott lényegesen, a legrosszabb értékelés most is az építőiparból érkezett.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor júniusban lényegében nem változott az egy hónappal korábbihoz képest. Érdemi negatív változás csak az építőiparban következett be, a többi ágazatban nem. A következő három hónapban a vállalkozások 8 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 12 százaléka szűkítené azt. Egy hónappal ezelőtt ez a két arány 9 és 12 százalék volt.

A GKI üzleti bizalmi indexe – a májusi bő 2 pontos csökkenés után – júniusban egy ponttal emelkedett az előző megkérdezéshez képest, s ezzel értéke visszatért a három hónappal korábbi szintre. Ebben a hónapban az ipari várakozások érdemben javultak, az ágazat bizalmi indexe három ponttal emelkedett az előző megkérdezéshez képest. A kereskedelmi index nem változott, az építőipari 3, a szolgáltatói csaknem 2 ponttal csökkent. Ezek az elmozdulások nem változtattak az összképen, továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

