2p
Makró GKI

GKI: régen várt fordulat történt a gazdaságban

mfor.hu

Kijött a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb jelentése. 

A GKI üzleti bizalmi indexe – a júliusi 2 pontos süllyedés után – augusztusban 2 ponttal emelkedett az előző felméréshez képest, s ezzel értéke visszatért a júniusi szintre. Mind a négy szektorból kedvező hírek érkeztek, az ágazati bizalmi indexek kisebb-nagyobb mértékben emelkedtek júliushoz képest. Továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor egy bő éve folyamatosan csökkent. Ez a kedvezőtlen trend augusztusban megtört, a cégek összesített kilátása a júliusinál valamivel nagyobb derűlátást tükröz. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 12 százaléka szűkítené azt. A leginkább optimista két szektor az ipar és a szolgáltatások.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága is enyhén javult, öthavi csúcsra jutott. Továbbra is az iparvállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától és az üzleti szolgáltatók a legkevésbé.

Júliusban megállt az ár indikátor hosszú hónapok óta tartó folyamatos csökkenése. Augusztusban pedig nem következett be ezen a téren lényeges változás. A következő három hónapban a cégek 17 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 7 százaléka készül. A fogyasztók számára jó hír, hogy a kereskedelemben az áremelési szándékok tizenöt havi mélypontra estek.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke augusztusban bő 2 ponttal volt magasabb, mint júliusban. Ezzel e mutató négyhavi csúcsára ért fel. Az index minden eleme javulást tükröz. A lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét érezhetően, míg a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait enyhén javulónak értékelte. Emellett az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét is kedvezőbbnek várták, mint tették azt júliusban. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is javult. A lakosság inflációs várakozása enyhén emelkedett. A munkanélküliségtől való félelem pedig csökkent az év hetedik hónapjához képest.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Átlátszó: az Adrián randiznak a NER luxusjachtjai

Átlátszó: az Adrián randiznak a NER luxusjachtjai

A Seagull MRD, a Lady MRD és a Rose d’Or is aktív.

Fogy a magyar: júliusban is kevesebben lettünk

Fogy a magyar: júliusban is kevesebben lettünk

Kevesebb ember kevesebb gyereket tud szülni.

Rengetegen robotolnak, mégsem jut egyről a kettőre az ország

Rengetegen robotolnak, mégsem jut egyről a kettőre az ország

Gyerekeket és nyugdíjasokat is számol a KSH.

Még el sem indult az Otthon Start, máris drágultak a lakások

Még el sem indult az Otthon Start, máris drágultak a lakások

A kereslet miatt emelkednek az árak.

Kulcsfontosságú gazdasági adat érkezik az ország állapotáról

Kulcsfontosságú gazdasági adat érkezik az ország állapotáról

Jön a munkanélküliség júliusi adata.

Továbbra is csak döcög a magyar gazdaság motorja

Továbbra is csak döcög a magyar gazdaság motorja

Az utóbbi hónapokban a szakértők a magyar gazdaság problémáit elemezve már arról beszéltek, hogy ennél már nem nagyon van lejjebb. A legfrissebb adatok, akár a beruházások, akár az ipari termelést nézve azonban további csökkenést mutattak. Az év végén beinduló gigagyárak ugyan javíthatják az összképet, de gyökeres változást ezek sem fognak hozni.

Hernádi Zsolt elárulta, mi vár Magyarországra a Barátság vezeték nélkül

Hernádi Zsolt elárulta, mi vár Magyarországra a Barátság vezeték nélkül

Aggasztja a helyzet.

Fontos bejelentés érkezett a Barátság kőolajvezetékről

Fontos bejelentés érkezett a Barátság kőolajvezetékről

Részben sikerült a helyreállítás.

Orbán Viktorék felveszik a kesztyűt – milliárdokért pereskedik a kormány

Orbán Viktorék felveszik a kesztyűt – milliárdokért pereskedik a kormány

Elindult a per a Tanács ellen.

A kormányfőt reptető Ungár család körül kivirágoztak a vagyonkezelők

A kormányfőt reptető Ungár család körül kivirágoztak a vagyonkezelők

Schmidt Mária veje is gründolt magának egy vagyonkezelőt, ahol a lánya az ügyvezető.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168