Globális jogi csapat segíti az Orbán-rendszer adásvételeit

Az elmúlt hetekben három nagyobb eladást jelentett be az Orbán-kormány és mind a három ügyben az állami tulajdonban lévő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. képviseli az eladói oldalt. Október elején jelentették be, hogy

megkezdődött a Posta Biztosítókban lévő állami tulajdonrész értékesítését célzó nyílt versenyfolyamat.

Aztán november 10-én nagy hír volt, hogy az Erste Csoport visszavásárolja a magyar állam Erste Bank Hungary-ban meglévő 15 százalékos részesedését. Végül pedig november 21-én közölte a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt., hogy tíz százalékra csökkenti tulajdonrészét a Vienna Insurance Group biztosítócsoport magyarországi üzletágában a kormány.

A három tranzakció értéke bőven több százmilliárd forintos bevételt jelent a költségvetésnek. Ekkora összegeket látva érdemes egy pillantást vetni a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-re, hogy pontosan milyen állami cégről van szó és kik dolgoznak nekik. A társaság már 1997 óta létezik, de a jelenlegi feladatkörét egy 2012-es kormányhatározat jelölte ki: tőkebefektetési tevékenységet végez, elsősorban Közép- és Kelet-Európa területén. Leginkább azonban akkor lett ismert, amikor a magyar államot képviselve 49 százalékos közvetett befolyást szerzett a Vodafone Magyarország Zrt.-ben, de a magyar Yettel 25 százaléka is hozzá tartozik.

Tehát az Orbán-kormány legnagyobb üzleteit bonyolítja a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt., amelynek vezérigazgatója Torzsa Andrea, aki korábban a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt fejlesztési igazgatója volt. A társaság szerződéseit átnézve pedig kiderül: hazai és nemzetközi ügyvédi irodák és tanácsadók egész hada dolgozik nekik.

Már korábbi cikkünkben is megírtuk, hogy a Fideszt és a NER-t többségében jogászok alapították és a különböző kormányzati ás állami szervek most is jelentős forrásokat szánnak arra, hogy tapasztalt és drága ügyvédekkel vegyék körbe magukat. Akkor ezt a Nemzeti Koncessziós Iroda, a közpénz milliárdokat osztogató Magyar Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elérhető szerződéseiből vezettük le. Ebbe a sorba tökéletesen beleillik a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. is.

A legnagyobb, legjobb és legdrágább globális nemzetközi ügyvédi irodák magyarországi ágai dolgoznak nekik, hogy minden legális legyen. Például a CMS Cameron McKenna prágai irodájával júliusban kötöttek egy 60 ezer euró (20-25 millió forint) keretösszegű szerződést nemzetközi jogi tanácsadásról.

Több mint három évtizede segítünk ügyfeleinknek Magyarországon, jó és rossz időben egyaránt. Ügyvédeink rendelkeznek azzal a tudással és tapasztalattal, hogy gyakorlatias kereskedelmi megoldásokat találjanak problémáira, valamint rugalmasak és képzelőerővel képesek kezelni a gyorsan változó körülményeket

- ez a CMS Cameron McKenna bemutatkozása.

Budapesten konkrétan a belvárosi Ybl Palotában van az irodájuk. Az ingatlant leírása szerint elegancia és magas szintű XXI. századi műszaki megoldások jellemzik. Még 2001-ben a CMS Cameron McKenna az ingatlan harmadik szintjét, több mint 1700 négyzetmétert bérelt ki.

A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. másik kedvenc nemzetközi jogi irodája pedig a DLA Piper Posztl, Nemescsói, GyőrfiTóth és Társai Ügyvédi Iroda. Velük évente akár többször is szerződnek, az elérhető dokumentumok szerint legutóbb májusban állapodtak meg egy 100 ezer eurós kontraktusban. Róluk már sokszor írtunk: a DLA Piper a világ egyik legnagyobb és legelismertebb globális jogi irodája, amely 4200 ügyvédet foglalkoztat a világ több mint 40 országában.

Persze a hazai ügyvédi irodák is szívesen dolgoznak az államnak. Például a Balsai ügyvédi iroda: Ifj. Balsai István irodájáról van szó, aki az egyik legelkötelezettebb orbánista alkotmánybíró, a 2020-ban elhunyt Balsai István fia. A Miniszterelnöki Kabinetirodának és a Köztársasági Elnöki Hivatalnak is dolgoztak korábban. A Corvinus Zrt.-vel több alkalommal kötöttek 3 milliós szerződést.