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Gólt lőtt, majd kiállították a legjobb amerikai csatárt, a belgák is alaposan megszenvedtek a vb-n

mfor.hu

Izgalmas meccseket hozott a legjobb 32.

Az amerikai válogatott több mint félórát emberhátrányban futballozva is 2-0-ra legyőzte a bosnyák csapatot a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett San Franciscó-i mérkőzésén.

A hazai együttes az első félidő végén Folarin Balogun góljával szerzett vezetést, de a csatárt a 64. percben kiállították, így bár védekezésre kényszerült a tengerentúli gárda, de Malik Tillman szabadrúgásból lőtt találatával végleg eldöntötte a találkozót.

A kieséses szakaszban 2002 óta először meccset nyerő Egyesült Államok továbbjutásával mindhárom rendező 16 közé jutott, Kanada és Mexikó már korábban megnyerte a maga mérkőzését.

Az amerikaiak hétfőn a belgákkal csapnak össze a seattle-i nyolcaddöntőben.

Hosszabbítás kellett De Bruyne-éknek

A belga válogatott kétgólos hátrányból fordítva hosszabbításban 3-2-re legyőzte a szenegáli csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett seattle-i mérkőzésén.

Az afrikai együttes az első félidő közepén Habib Diarra révén szerzett vezetést, a második elején pedig Ismaila Sarr duplázta meg az előnyt. A hajrában Romelu Lukaku váratlanul szépített, majd a csapatkapitány Youri Tielemans egyenlített. A ráadás hosszabbításában pedig Tielemans büntetője döntötte el a párharcot.

A belgák hétfőn az amerikai-bosnyák párharc győztesével találkoznak a seattle-i nyolcaddöntőben.

Az angolok is hátrányból nyertek

Harry Kane duplájával Anglia 2-1-re legyőzte a Kongói DK válogatottját az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó-világbajnokság szerdai játéknapján, a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett atlantai mérkőzésen.

Az angolok a legjobb 16 között a társházigazda Mexikóval találkoznak magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától.

Marcus Rashford és Harry Kane is a 15. vb-mérkőzését játszotta, ezzel az angol válogatott csúcstartóivá váltak a mezőnyjátékosok között.

A csoportharmadikok ranglistájának élén zárt afrikaiak a várakozásoknak megfelelően az első pillanattól kezdve türelmesen futballoztak, a kapujuk elé visszahúzódva védekeztek, és várták az ellentámadások lehetőségét. Az angolok próbálták feltörni ellenfelük védelmét, de a hetedik percben nagyot hibáztak, mivel Brian Cipengát őrizetlenül hagyták, ő pedig Chancel Mbemba távoli, de pontos előreívelése után 11 méterről a kapu rövid oldalába, az alsó sarokba lőtt (0-1).

Thomas Tuchel szövetségi kapitány csoportgyőztes csapata a folytatásban is rohamozott a gólszerzés érdekében, de egyre több technikai hibája volt a mezőnyjáték során, és ennek a gyors, pontos támadásépítés látta kárát, ezért számukra a legjobbkor jött az ivószünet.

A harmincadik percben Jude Bellingham veszélyes fejesét védte Lionel Mpasi. Öt perccel később Harry Kane elől mentett nagyot a becsúszó Axel Tuanzebe, majd Rashford közeli lövését Aaron Wan-Bissaka rúgta ki a gólvonalról. Az egyre veszélyesebb támadásokat vezető angolok sebezhetővé váltak hátul, és ezt majdnem kihasználta Sébastien Desabre szövetségi kapitány együttese, de Wan-Bissaka beadása és Yoane Wissa közeli lövése után a labda a kapufát érintve hagyta el a játékteret.

Az első félidő hosszabbításában előbb Bellingham újabb fejesét, majd Kane közeli bombáját védte óriási bravúrral Mpasi, így csapata 1-0-ra vezetett a szünetben.

A játék képe a második felvonásban sem változott: nyomasztó fölényben játszottak és kitartóan támadtak az angolok, de Kongó a fegyelmezett védekezés mellett továbbra is futballozni akart, és nem arra törekedett, hogy elrontsa ellenfele játékát. A 75. percben érett góllá az angol fölény: a csereként beállt Anthony Gordon beadását Kane fejelte a hálóba (1-1). A 86. percben Bellingham és Mpasi különcsatáját ismét a kongói kapus nyerte, de a kipattanó labdát Gordon megszelídítette, Kane-hez passzolta, ő pedig a hálóba bombázott (2-1).

(MTI)

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