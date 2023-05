Görög Rudolf: „olyan helyekre közvetítünk, ahol a cég jövője áll veszélyben amiatt, hogy nem találnak itthon megfelelő munkaerőt”

Miképpen zajlik a thaiföldek itthoni alkalmazása? Mi a hivatali menetrend?

Az egész folyamat azzal kezdődik, hogy megkeresnek minket azok a magyar cégek, akiknek szükségük van a thai munkavállalókra. Ilyenkor tisztázzuk, hány alkalmazottról volna szó, meghatározzuk a munkakör követelményeit, a fizetést és egyéb juttatásokat, a szükséges nyelvtudást, szaktudást.

Ezen információk birtokában már elkezdhetjük Thaiföldön a megfelelő munkaerő keresését. Megvizsgáljuk a lehetséges jelölteket, és a leginkább megfelelőket online interjúra javasoljuk. Ezután történik meg a kiválasztás, és ettől a pillanattól kezdve az ügyfeleinknek csak várnia kell, majd fogadni őket az első munkanapon. Sok energiát fordítunk arra, hogy az ügyfél számára a lehető legkevésbé legyen megterhelő ez a folyamat, és csak akkor kelljen beavatkoznia, amikor az ő tudására, véleményére van szükség.

A toborzást és előszűrést előzetes betanítás követi – még Thaiföldön – a munkával vagy Magyarországgal kapcsolatos ismeretekről. Segítünk a vízum és a hivatalos ügyek (idegenrendészet, TAJ, adóhivatal) intézésében, ezután ide utaztatjuk a munkavállalót. Igény esetén lakást keresünk. De ezután sem engedjük el a kezét, hanem segítünk az akklimatizációban, melynek menetét végigkísérjük. A szállást minden esetben a munkáltatónak kell biztosítani.

Miért éppen Thaiföld? És nem, mondjuk, Indonézia… Az átlag magyarnak – több ezer kilométerről – ezek hasonló adottságú, jellegű országnak tűnnek.

Természetesen sok ország található a Távol-Keleten, ahonnan rengeteg munkavállaló utazna szívesen Európába. Thaiföld lakossága 71 millió fő körül van, Indonézia lakossága ennek közel négyszerese, a Fülöp-szigeteké 113 milliónyi. Látszólag egy magyarországi cégnek nincs értelme leszűkíteni ennyire a lehetőségeket, pedig ennek épp az ellenkezője igaz.

Szerintünk a megbízhatóságon van a hangsúly. Tehát tudnunk kell, hogy aki ideutazik, milyen gondolatokkal, félelmekkel, kérdésekkel érkezik, és hogyan lehet azokat úgy megválaszolni, hogy végül egy gyümölcsöző munkakapcsolat alakuljon ki. Mi a thai emberek észjárását, az ő sajátosságaikat ismerjük, mivel a cég tulajdonosai között egy thai származású munkaerő-specialista, Tongsai Seelakkham is helyet foglal. Ő az, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot az itthoni thai közösséggel, és több mint tíz évet töltött azzal, hogy honfitársai számára a külföldi munkavállalás során elősegítse az integrációt, pontosan tudja, milyen nehézségek adódhatnak, és azokra miképpen kell reagálni.

Lehetséges, hogy egyszer majd lesz olyan cég Magyarországon, aki csak a Fülöp-szigetekről érkezőkkel foglalkozik, egy másik pedig az indonézekkel. Akárhogy is, fontos, hogy ne egy masszaként lássuk ezeket az országokat, hanem ismerjük sajátos kultúrájukat, szokásaikat.

Kivel alkusznak a bért, a juttatásokat illetően? Melyek az alkalmazási feltételek?

Az ide érkezők fizetésének meghatározása kulcsmomentum, ez a legelső lépések egyike. Még nincs jelölt, amikor már tudni lehet – és kell is –, mekkora fizetés, milyen juttatások járnak a leendő munkavállalóknak. Ők ezek ismeretében törekednek arra, hogy ideutazhassanak, tehát itt már nincs alkulehetőségük.

Szintén az egyik első feladat, hogy meghatározzuk a szükséges nyelvtudást, és már ennek ismeretében kezdjünk kutatni Thaiföldön. Minden esetben az adott munkakörnek megfelelő angol nyelvtudású jelölteket választunk ki, de mondjuk mezőgazdasági munka esetén elég, ha a társaság egy része beszél angolul, majd az információkat ők tolmácsolják a többiek felé.

Szintén egyedi esete válogatja, hogy szükséges-e bármilyen szaktudás elvárása. Olykor igen, olykor nem, van, amikor a betanítás elégséges. Thaiföldön a mezőgazdaság például sokkal nagyobb részét teszi ki a GDP-nek, mint Magyarországon, így könnyű olyan munkaerőt találni, aki eleve dolgozott már gazdaságokban, földeken, de szaktudással nem rendelkezik. Az ő betanításuk itthon könnyebb lehet.

A juttatások és a bér mennyiben különböznek a magyar hasonló elvárásoktól?

E tekintetben alapelvünk, hogy a thaiföldi munkavállalók ugyanazt a bért és juttatásokat kapják, mint a magyarok. Egyszerűen azért, mert ellenkező esetben a magyar gazdaság akkor is thai munkavállalókat alkalmazna, amikor egyébként az adott munkakört fel lehetne tölteni magyarokkal is. Mi nem szeretnénk semmilyen módon negatívan hatni a hazai munkaerőpiacra, ami egyébként sincs ideális állapotban. Szeretnénk, ha a tevékenységünk kizárólag pozitívan hatna: vagyis olyan helyekre közvetítünk, ahol a termelékenység, a cég jövője áll veszélyben amiatt, hogy nem találnak itthon megfelelő munkaerőt.

Minden esetben az adott munkakörnek megfelelő angol nyelvtudású jelölteket választunk ki. Fotó: Work & Smile

Miképpen lehet teljesíteni a speciális kívánságokat: kapcsolattartás az otthoniakkal, hazautazás, esetleges vallási, étkezési szokások?

Az ide utazó thaiok két évig dolgoznak nálunk, utána hosszabbíthatnak vagy hazautaznak. Nyilvánvalóan az a céljuk, hogy ez idő alatt pénzt keressenek, így akár túlórákat is szívesen vállalnak. Igyekeznek keveset költeni, a keresetük egy részét hazaküldik a családtagjaiknak. A kapcsolattartást online módszerekkel oldják meg. Ha mégis haza kell utazniuk, az első időkben segítünk nekik repülőjegyet foglalni, de egy idő után már az itthoni thai közösség is támogatja egymást a hasonló kérdések megválaszolásában. Az itteni thai közösség az egyik legismertebb tagja Tongsai, cégünk egyik tulajdonosa.

Azt is hamar megtanulják, hol lehet beszerezni azokat az alapanyagokat, amiket a főzéshez használnak. A vallásukat is gyakorolhatják. Thaiföld lakóinak közel 95 százaléka buddhista, és Magyarországon a buddhista közösség is erősebben jelen van, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt.

Ön évtizedeket dolgozott a hazai turizmusban rangos szállodák igazgatójaként. Ami a pályamódosítást illeti, a turizmustól eléggé messze esik e speciális munkaerőpiaci ágazat. Vagy mégsem?

A Work & Smile az első időkben főként a hazai turizmus munkaerőhiányát orvosolta. Huszonhárom év szállodaigazgatói tapasztalattal pontosan tudtam, e téren milyen problémák adódnak, hiszen én is küzdöttem velük nagyon sokáig. Több száz dolgozót vettem fel pályafutásom alatt, így „van szemem” ahhoz, hogy lássam, mikor, kire lenne szükség, ki válhat be, hová illik a leginkább.

A szállodaigazgatói feladataim nagy részét ma nem gyakorlom, de az emberismeret, a jó érzékkel történő kiválasztás itt is nagyon fontos szempont. Ez ma már a menedzsment számára is nagy kihívást jelent, idejük nagy részét ugyanis a munkaerőhiány okozta gondok teszik ki. Cégtársam, Habóczki Zsolt 20 évet töltött online utazási irodák felépítésével, így ő a folyamatszemléletet és a hazai és külföldi bürokratikus rendszerek ismeretét adja a cég működésébe, Tongsai pedig a magyarországi thai közösség egyik emblematikus személye. Úgy hiszem, hogy mi hárman kiegészítjük egymást.

Ma már egyébként nem csak a turisztikai piacra közvetítünk. Szeretnénk minél több iparággal megismertetni azokat a lehetőségeket, amelyeket mi tudunk nyújtani, például a mezőgazdaságban, a vendéglátás, logisztika, építőipar, takarítás, karbantartás, egészségügy területén, vagy az IT szektorban.