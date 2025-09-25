Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Mészáros Lőrinc

Gőzerővel termelik a pénzt Mészáros Lőrinc munkásai

mfor.hu

Egy alkalmazottra az iparági átlagnál hétszer több profit jut.

Egészen döbbenetes hatékonysággal termelik a pénzt Mészáros Lőrinc építőipari vállalkozásai: egy alkalmazottra az iparági átlagnál hétszer több profit jut. Ez pedig azzal jár együtt, hogy a tulajdonos jóval több pénzt vesz ki a vállalatokból, mint amennyit a munkavállalóinak fizet. Az elmúlt években ötször-hatszor annyi volt a Mészáros-cégek osztaléka, mint az alkalmazottaknak utalt bér és az utánuk fizetett járulékok együttvéve. Ez sokkal nagyobb különbség, mint ami az ágazatban megszokott – írja a G7.

A százmilliárdot is meghaladó összesített nyereséget és osztalékot ugyanis alig 1200 alkalmazott termelte meg. Így egy munkavállaló közel 100 millió forint nyereséget hajtott Mészáros Lőrincnek. Az 500 legnagyobb cégnél azonban több mint 30 ezren dolgoznak, és ennyi ember termelte ki a Mészáros-csoport profitjának durván négyszeresét. Így fordulhatott elő, hogy az egy foglalkoztatottra jutó adózott eredmény az iparágban átlagosan a Mészáros-csoportnál mért érték mindössze hetede, nagyjából 14 millió forint volt 2024-ben.

 

Az infláció és a recesszió után kezd beütni a munkanélküliség is

Kevesebben dolgoznak, mint egy éve.

Mégis le lehetne válni így az orosz olajról? – válaszoltak a horvátok a Mol közlésére

A Janaf vitatja a Mol állításait.

Így nem lehet pótolni a Barátság vezetéket? Aggasztó jelentést tettek közzé

Az Adria vezeték nem bírta a terhelést. 

Újabb botrány Ursula von der Leyen körül, a magyar miniszter csóválja a fejét

Megint eltűntek az üzenetek?

Szorongva várhatja Orbán Viktor Trump hívását

Egy kellemetlen témáról akar elbeszélgetni vele az amerikai elnök.

Az MNB még kevésbé hisz a kormány prognózisában

Már csak 0,6 százalékos GDP-növekedést vár a jegybank, szemben a három hónappal korábbi 0,8 százalékkal és a kormány 1 százalékos előrejelzésével, miközben az inflációs prognózisát 0,1 százalékponttal lejjebb vitte, 4,6 százalékra.

Akár még tovább is erősödhet a forint Varga Mihályék lépésére

Ahogy arra számítani lehetett, az MNB nem változtatott a jegybanki alapkamat mértékén. Az indoklást szokás szerint Varga Mihály MNB-elnök 15 órakor ismerteti.

Svédország

Meglepetésre kamatot csökkentett a svéd jegybank.

A kiberbűnözők elintézték: kényszerpihenőn marad a Jaguar

Októberig meghosszabbította a kibertámadás okozta termelési szünetét a Jaguar Land Rover.

Inkább holnap tankoljunk, mint ma

A benzin és a gázolaj ára is csökken.

