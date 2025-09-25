Gőzerővel termelik a pénzt Mészáros Lőrinc munkásai

Egészen döbbenetes hatékonysággal termelik a pénzt Mészáros Lőrinc építőipari vállalkozásai: egy alkalmazottra az iparági átlagnál hétszer több profit jut. Ez pedig azzal jár együtt, hogy a tulajdonos jóval több pénzt vesz ki a vállalatokból, mint amennyit a munkavállalóinak fizet. Az elmúlt években ötször-hatszor annyi volt a Mészáros-cégek osztaléka, mint az alkalmazottaknak utalt bér és az utánuk fizetett járulékok együttvéve. Ez sokkal nagyobb különbség, mint ami az ágazatban megszokott – írja a G7.

A százmilliárdot is meghaladó összesített nyereséget és osztalékot ugyanis alig 1200 alkalmazott termelte meg. Így egy munkavállaló közel 100 millió forint nyereséget hajtott Mészáros Lőrincnek. Az 500 legnagyobb cégnél azonban több mint 30 ezren dolgoznak, és ennyi ember termelte ki a Mészáros-csoport profitjának durván négyszeresét. Így fordulhatott elő, hogy az egy foglalkoztatottra jutó adózott eredmény az iparágban átlagosan a Mészáros-csoportnál mért érték mindössze hetede, nagyjából 14 millió forint volt 2024-ben.