Grillezés télen? Simán

Sült krumpli, forralt bor, gesztenye

Magyarországon újabban szinte alig esik hó télen. Természetes, hogy fel kell öltözni a sütögetéshez, de ha 8 fok van és kellemesen süt a nap, akkor a sapka és a kesztyű is lehet vékony, akárcsak a dzseki. No meg, soha nem melegíti olyan kellemesen a forró sült krumpli a kezünket, mint amikor januárt jelez a naptár, nem beszélve az ilyenkor kötelező forralt borról és gesztenyéről.

A szilveszterről már lekéstünk, de a farsang is jó apropó lehet, vagy akár egy szülinap is. A kertesház-tulajdonosoknak könnyű a dolga – ott gyűlhet össze a baráti kör. A balatoni víkend házba lemenni ilyen célből költségesebb mulatság, hiszen azt azért be kell fűteni, ami nem fél óra. De ha egyébként is terveztük volna, hogy ránézünk a lakra, akkor ideális helyszín.

Több idő kell a sütéshez

Ma már itthon is kezd elterjedni ez a divat, sőt, az egyik hazai barkácsáruház már konkrét tanácsokkal szolgál, amelyek betartásával sikeres lesz a grillparti, még akkor is, ha szitálni kezd váratlanul a hó.

A téli grillezésnél praktikus mindent kéznél tartani a zúzmarás kertben. A meleg lakás és a grillsütő közötti út ilyenkor ugyanis jóval hosszabbnak tűnik, mint egy langyos meleg nyári estén.

Más alapanyagokat válasszunk

A tökéletes téli grillezéshez némi türelem is szükségeltetik, ugyanis hideg időben körülbelül negyedével több idő kell a sütéshez. Ezenkívül vegyük azt is figyelembe, hogy több brikettre vagy gázra lesz szükség majd, mint ahogy megszoktuk a nyári hónapokban.

A téli hideg speciális szempontokat követel meg az alapanyagok kiválasztásakor is. Általánosságban érdemes alacsony hőfokon megsülő élelmiszereket beszerezni, például filéket, vékonyabb húsokat, kolbászokat, zöldségeket vagy tenger gyümölcseit.

Specális ételkiválasztási szempontok. Fotó: Depositphotos

Ha a grillsütő rendelkezik oldalégővel, akkor azzal melegen tarthatjuk az elkészült ételeket, ami mínusz fokok mellett igencsak ajánlatos. Alufóliába is tekerhetjük a már elkészült fogásokat.

Az oldalégővel köretet, például burgonyát, vagy tűzálló edényben lévő levest is melegen tarthatunk. A zöldségek vagy a húsok nyársakra tűzve megsüthetőek a grillsütő oldalánál is.

Forró tea, narancsszelettel, fahéjrúddal, kakaó

Sörnél, bornál, limonádénál jobb ötlet kezdésnek – ha nem vagyunk kocsival – egy jó kupica házi pálinka. Mindenképpen főzzünk teát, és ha lehet, kínáljunk sokfélét. A citromon kívül narancsszelet, fahéjrúd vagy szegfűszeg is feldobhatja ezt a klasszikus nedűt és segít a kávéhívők elcsábításában.

A cukros gyári üdítőket ezúttal felejtsük el, a gyerekeknek kínáljunk gyümölcsteát vagy házi bodzaszörpöt, esetleg forró kakaót. A többi ital kínálásához ilyenkor hűtő sem kell.

Ilyenkor melenget igazán a szalonnasütés

Fontos, hogy sportosan öltözzünk fel, mert a nagyon vastag pufidzseki vagy a klasszikus télikabát akadályoz a sütésben. A könnyű kesztyű persze mindenképpen jól jön, nemcsak a hideg ellen, hanem a forró forgatóvilla kezeléséhez is. A sapka helyett jobb időben megteszi egy hajpánt. A legfontosabb, hogy tiszta idő legyen, mert a csapadék bármely formája tönkreteheti a délutánt.

Ne kezdjük későn a bulit, mert ilyenkor hamar sötétedik. A sütést, főzést, eszegetést még világosban fejezzük be, de a tűz mellett üldögélés, az iddogálás különösen este hangulatos. Ilyenkor a legkellemesebb a szalonnasütés: nemcsak a lángok látványa szép, de a melegükre is szükség van.

Gyertyák, uborkás üvegben

Elengedhetetlen a jó hangulathoz a sok gyertya, lehetőleg nagyok. Nem kell különösebb gondot fordítani a tartók kiválasztására: a gyertyákat beletehetjük egy-egy nagy uborkás üvegbe, amelyeket a nyakuknál vékony dróttal egy-egy faágra erősítünk. Így nem tud leesni a gyertya, tüzet nem okoz, de el sem tudja oltani a feltámadt szél. Ha leégett, az üvegtől könnyű szívvel elbúcsúzhatunk.

Ha emlékezetesebb ünnepségről van szó, üvegvázát is felhasználhatunk e célra. Nagy kavicsokkal rögzítsük a benne lévő gyertyát, hogy ne billenjen fel, így nem szükséges a váza aljához viaszcseppel odaragasztani. Még hangulatosabb, ha az ősszel összegyűjtött vadgesztenyeszemek ölelik körül a fehér vastag gyertyát.

Mindent készítsünk elő a lakásban

A tányérok, abroszok inkább egyszerűek legyenek, hiszen nem estélyi ruhában érkezünk a grillpartira. (De azért ügyeljünk rá, hogy színben, stílusban tartsuk a kiegészítőket.) A lényeg úgyis az ételeken van. Az ülőalkalmatosságokra mindenképpen tegyünk vastag párnákat, hogy senki ne fázzon fel. Elegendő plédről gondoskodjunk.

A salátákat előre összekeverjük és nagy befőttesüvegekben vagy lepattintható fedelű, műanyag dobozokban szállíthatjuk, akárcsak a savanyúságokat. A bepácolt húsok folpackkal és befőttesgumival lezárt dobozokban érkezhetnek a helyszínre, a mártogatósok, dresszingek pedig ugyancsak befőttesüvegekben, a sütemények dobozban.

Kukoricacsöveket is lehet sütögetni

A szokásos grillételek előtt kínáljunk valamilyen sós süteményt vagy más apró harapnivalót, hogy „kibírjuk”, amíg megsülnek a finomságok. Jó ötlet a nyárról eltett, lefagyasztott kukoricacsövek sütögetése (elég őket előtte egy kis vajjal megkenni). Illatuk az augusztust idézi.

Egy-egy nagy tálba kerülnek a kenyérfélék, illetve a saláták. A svédeknél vagy a finneknél, akik a téli grillezés nagy kedvelői és gyakorlói, az egyik mindenképpen heringsaláta szokott lenni, a másik pedig valamilyen egzotikus, mondjuk görög. Gyakran sütnek – nyári utak nosztalgiájaként – csevapcsicsát, vagy darálthús-gombócokat, amelyekbe csak bele kell szúrni egy kis grillnyársat.

Lehet vegán is

Kétféle mártogatóst is készítenek ilyenkor a svéd háziasszonyok: az egyik tejfölös, majonézes, amelyet darált cékla fest rózsaszínűre, a másik pedig túrós-petrezselymes-fokhagymás. A hasábokra vágott sárgarépa, kis fehér karfiolfejek, uborkaszeletek, darabokra vágott édeskömény, vagy retekhasábok kitűnő étvágygerjesztők. Egy kisebb tálkában olajbogyó, egy másikban pisztácia csiklandozza az étvágyunkat.

Szép, egyforma nagyságú krumplikat megsúrolunk, középen belevágunk egy keresztformát, majd alufóliában rárakjuk a parázsra. Kis vaj és só – semmi más nem kell mellé.

Sült afrikai harcsa, újbor

A halsütés Skandináviában elengedhetetlen, de ehhez sem szükséges tenger, mert itthon is találunk hozzá alapanyagot.

A viszonylag itthon olcsón kapható afrikai harcsaszeleteket citrommal bedörzsöljük, kevés hal- vagy grillfűszerrel megszórjuk, vajjal kikent alufóliába csomagoljuk. Így sütjük meg. Ha meg akarjuk adni a módját a tálalásnak, kaporral és citromszelettel díszítjük.

Ma már itthon is kezd elterjedni ez a divat. Fotó: Depositphotos

Ami az ehhez illő italokat illeti, az újbor vizsgáztatása olykor korai, de egy pohár tavalyi száraz fehér mindenképpen jól illik a halhoz, a rozé pedig a sültekhez. Ha ünnepélyes az alkalom, pezsgőt bonthatunk. Mivel a pezsgős poharak szállítása, ki-behurcolása a házból körülményes, kivételesen műanyag flőték is megteszik.

Tejszínhabos csodákat, tortákat ilyenkor ne kínáljunk ilyenkor, mert fogyasztásuk a szabadban problémás. Illik az alkalomhoz a kockákra felvágott almás lepény, a meggyes pite, de sütemény helyett kiváló a tavalyi birsalmasajt is, szeletekre vágva, dióval díszítve. Reformhívőknek ajánlhatók az aszaltgyümölcs-szeletek, a mandula, a dió.

Fontos a precíz tárolás, nyárig

A kellemes este után újra télálló csomagolásba kell burkolni a grillsütőt, előbb azonban feltétlenül meg kell tisztítani. Először távolítsuk el a zsírt, a kormot és más szennyeződéseket, egy dörzsiszivacs vagy drótkefe segítségével – javasolják a szakemberek. A faszenes grillsütőkön különösen sok korom keletkezik, ezért célszerű a rostélyt előbb beáztatni meleg szappanos vízbe, majd egy ronggyal letörölni.

Gázgrill esetén elég csupán alaposan leégetni a maradékokat a rostélyról. Kihűlés után könnyedén eltávolíthatók egy kefe segítségével.

Ha megtisztítottuk a grillsütőt, legjobb, ha a szerszámoskamrába vagy a garázsba tesszük el. Amennyiben erre nincs mód, akkor takarjuk le egy vízlepergető ponyvával, amit jó alaposan rögzítünk, nehogy lefújja a szél.

Bámulni a pislákoló parazsat

Télire érdemes lecsatlakoztatni a gázpalackot a grillről, majd felcsavarni a hozzátartozó védőkupakot. Akár kint is hagyhatjuk télire, de legjobb, ha fedett helyen tároljuk. Ha mégis zárt helyiségben rakjuk el, akkor ne feledkezzünk meg a megfelelő szellőzésről.

Mindig hagyjunk időt az elpakolásra, a kellékek és a szemét összeszedésére. Utána még bámulhatjuk egy kicsit a pislákoló parazsat, a gyertyák rebbenő lángját, és kezünkben egy pohár itallal már a tavaszra gondolunk.