Gulyás: a kormány május 26-án nyújthatja be a javaslatot a rendkívüli jogrend megszüntetéséről

Gulyás a tévéműsorban a kérdésre, hogy minek kell ahhoz történnie, hogy a különleges jogrend kivezetése mégse következzen be, azt válaszolta: “ha újra tömegessé válnának a megbetegedések“, ha nem csökken a megbetegedések száma, hanem radikálisan nőni kezd, akkor merül fel a kérdés, hogy milyen intézkedéseket kell hozni.

