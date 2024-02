Gulyás Gergely szerint direkt jó, hogy adóelkerülésre spekulálnak a leggazdagabb magyarok

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs azzal semmi gond, hogy lassan minden vagyonkezelő alapítványok tulajdonában lesz Magyarországon.

Ez nem egy újfajta adóelkerülési rendszer, erre nem alkalmas, ez egy jó intézmény, amely nyugaton számtalan országban létezik. Komoly vagyon egyben tartására ad lehetőséget

- válaszolta lapunk kérdésére a miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Azért kérdeztünk rá erre, mert 2023-ban a leggazdagabb magyarok közül feltűen sokan döntöttek úgy, hogy a céges érdekeltségeik végső tulajdonosának egy vagyonkezelő alapítványt tettek meg. Gulyás Gergely szerint azért teremtettek ilyen lehetőséget, mert jó, ha ezek a vagyonok Magyarországon maradnak és nem mennek külföldre. A miniszter még annyit mondott az ügyről, hogy nem sajnálják a gazdagságot senkitől, és jó, hogy van egy ilyen lehetőségük, de a kötelezettségeiknek nekik is eleget kell tennük.

Gulyás Gergely szerint legalább itthon maradnak a vagyonok. Fotó: MTI / Hegedüs Róbert

Valami oka azonban biztosan van annak, hogy a leggazdagabb magyarok és a NER köreiben hirtelen ennyire népszerű lett a vagyonkezelő alapítvány. Például sokkal nagyobb vagyon felett diszponálhat Csányi Sándor és családjának új vagyonkezelő alapítványa, mint amekkoráról eddig olvasni lehetett. A 2022 végén alapított Unity Vagyonkezelő Alapítvány ügyvezetésében és kurátorai között név szerint felbukkannak az OTP elnök-vezérigazgatójának gyerekei, akiknek megbízása a nyolcvanadik életévük betöltéséig szól. A Bonitás 2002 Zrt.-én keresztül a komplett Bonafarm-csoport, az ország egyik meghatározó élelmiszergazdasági vállalatcsoportja is bemasírozott a családi vagyonkezelő védelme alá.

Időben pedig nagyon úgy tűnik, hogy a leggazdagabb magyarok nagyon igyekeztek, hogy még 2024 előtt meglegyen a maguk vagyonkezelő alapítványa. Hernádi Zsolt Mol-vezér Continuum Vagyonkezelő Alapítványa tavaly október óta létezik. A hódmezővásárhelyi Sánta család is úgy döntött, hogy a komplett dohányipari és napelemes céghálóját vagyonkezelő alapítványok védőernyője alá tereli. A SOLIDIUM CAPITAL Vagyonkezelő Alapítvány és a PROJECT SIX PRO Vagyonkezelő Alapítvány szinte ugyanakkor született. Előbbit tavaly szeptember 12-én jegyezte be a Szegedi Törvényszék és Sánta János István a képviselője, míg utóbbit szeptember 14-én és Sánta János József a kurátora.

Az esztergomi Szivek család vagyonkezelő alapítványát Hearts Vagyonkezelő Alapítványnak keresztelték el és tavaly október 18-án jegyezték be. A milliárdos Kis-Szölgyémi Ferencnek GAMMA FUND Vagyonkezelő Alapítvány néven fut a maga alapítványa. Bírósági adatok szerint tavaly október 16-án jegyezte be a Fővárosi Törvényszék. A kisvárdai NB1-es focicsapatot is főszponzorként támogató Master Good csoport tulajdonosa tavaly november 10-e óta a Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítvány, amelyet tavaly szeptember 1-én alapítottak és november 15-én jegyezték be.

A vagyonkezelői alapítványoknak nyilvánvalóan van egy olyan előnyük, ami miatt a leggazdagabb magyarok úgy döntöttek, hogy átpakolják ide a céges érdekeltségüket. Ezt pedig az adózásnál kell keresni, hiába cáfolja ezt Gulyás Gergely. Az adószakértők szerint a magánalapítványokhoz számos adózási előny kapcsolódik, amelyek miatt megérheti a hosszú távú vagyontervezés ezen formáit választani. Dr. Simon Stella például arról írt a Portfólión, hogy sokan használják a holdingstruktúra alternatívájaként, amihez képest számottevő előny, hogy ha a kezelt vagyonnak az adóévben csak befektetett pénzügyi eszközökből, követelésekből, értékpapírokból vagy pénzeszközökből származó bevétele van, és a kedvezményezett természetes személy, akkor a kezelt vagyon társaságiadó-mentességet élvez.