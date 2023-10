Villanyautó-gyárat hozhat Magyarországra a kínai mamut

Elképzelhető, hogy a világ egyik legnagyobb villanyautó-gyártója, a BYD Magyarországon hoz létre üzemet - értesült hazai külgazdasági forrásokból a G7.

A BYD akár két európai gyár építésében is gondolkodik. Tavasszal a Financial Times értesülése szerint öt lehetséges helyszínnel számolt: Német-, Francia-, Spanyol- és Lengyelország mellett Magyarországgal. A döntés még idén megszülethet, a cél, hogy a gyártás már 2025-ben elinduljon.

A kínai villanyautó-mamut újabb gyárat hoz Magyarországra? Fotó: Pixabay A BYD gyártási lánca nagyon hatékony, szinte a teljes vertikumot házon belülre vitték a lítiumbányászattól a mikrocsip-, akku- és autógyártásig. Magyarországon már több üzemük működik: Komáromban kisebb e-buszgyáruk van, Fóton most építenek akkumulátor-összeszerelő üzemet, Pátyon pedig Huawei telefonokat gyárt az egyik leányuk.

A cég egyébként egyre nagyobb szereplő az európai piacon, miközben Kínában tavaly egy év alatt tripláztak, az exportjuk csak most indul be. Európában 18 országban értékesítenek, a magyarországi megjelenést épp a héten jelentették be, három típussal indulnak. 2030-ra az európai e-autópiacon a három legnagyobb között akarnak lenni.