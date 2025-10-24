Gyárfás Tamás a börtönből is biztonságban tudhatja a vagyonát

Már Gyárfás Tamás lánya is tulajdonos az egykori Nap TV bebörtönzött tulajdonosának utolsó cégében –derül ki az Opten nyilvános adatbázisából. Gyárfás Anikó augusztus 12-én lett a BlackTrust 49 Kft. egyik tulajdonosa és ügyvezetője. Lapunk írta meg tavaly tavasszal, hogy már nincs cége az egykori médiacsászárnak, mert Gyárfás Tamás a felesége nevére íratta át a St. Plusz Könyv- és Lapkiadó Adatfeldolgozó és Nyomdaipari Kft. nevű cégét. Ekkor már nem jogerősen a Fővárosi Törvényszék hét év fegyházra ítélte a producert, a Magyar Úszó Szövetség korábbi elnökét.

Az St. Plusz Kft. 1990 óta volt Gyárfás Tamás cége, 2024 márciusában lett Gyárfás Tamás Gézáné a tulajdonosa, de néhány hónappal később kicsit még bonyolultabb lett Gyárfás Tamás volt cégének tulajdonosi helyzete. Annyi történt a St. Plusz Kft.-vel, hogy tavaly június 5-e óta már a BlackTrust 49 Kft. a cég tulajdonosa, ami szintén Gyárfásnéhoz tartozik. Plusz információ, hogy ezt a jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. Erről azt kell tudni, hogy a bizalmi vagyonkezelés a vagyontervezés egyik legjobb eszköze, mert a vagyonban bekövetkező változások jogi szempontból jelentősen magasabb szintű védelemben részesülnek, mint a kötelmi, társasági vagy öröklési jog által biztosított eszközök.

Gyárfás Tamás vagyona biztonságban van

Fotó: MTI

Nagyjából egy évvel később, idén augusztusban pedig betársult az édesanyja mellé a BlackTrust 49 Kft.-ben Gyárfás Anikó kisebbségi tulajdonosnak. Ez nem teljesen új szerep Gyárfás Tamás lányának, hiszen hosszú évekig volt beltag az apja T.A.P. Szolgáltató Bt. nevű, mára megszűnt cégében. Gyárfás Anikó lakcíme meg is egyezik a BlackTrust 49 Kft. címével. A BlackTrust 49 Kft.-t tavaly márciusban hozták létre, a cégnévben szereplő 49 arra utalhat, hogy Gyárfás Tamás és felesége is 1949-ben született. A black trust pedig fekete bizalmat jelent.

A St. Plusz Kft. nem túl ismert cég, a hvg.hu 2016-ban írt róla, mert kiderült: pont ez a cég gyártja a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) lapját, a kéthavonta nyomtatott és digitális formátumban is megjelenő Fina Aquatic World Magazine-t. A hvg cikke szerint 2010 és 2014 között a cég összesített exportértékesítési árbevétele a nyilvános cégadatok szerint a nulláról több mint 474 millió forintra nőtt. Veszteséges cégről van szó, de azért van vagyona. Tavaly 63,5 millió forint bevétele keletkezett a társaságnak, de ez 43 millió forintos veszteséggel párosult. Ez nagyjából a megszokott működése, hiszen 2023-ban 55 millió forint bevételből is 46 millió forintos mínusz lett. Viszont 445 millió forintos eszközállománnyal és 289 millió forintos saját tőkével rendelkezik.

Amikor a tulajdonosi átrendeződés megtörtént a családi vállalkozásban, Gyárfás Tamás már börtönben volt. Május közepén vonult be a váci büntetés-végrehajtási intézetbe, majd Kecskemétre szállították. Április 10-én született meg a jogerős ítélet a Fenyő-gyilkosság ügyében: az elsőrendű vádlott Gyárfás Tamást hét évre, a másodrendű vádlott Portik Tamást életfogytiglanra ítélte a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla. Ezzel gyakorlatilag helybenhagyták az elsőfokú ítéletet, annyi módosítás történt, hogy most Gyárfás Tamást nem bűntársként, hanem felbujtóként ítélték el, ami súlyosbítást jelent.

A legutóbbi hírek szerint vannak új bizonyítékok, amelyek alátámasztják, hogy nem Gyárfás Tamás volt a felbujtó Fenyő János meggyilkolásánál. Ezt Zamecsnik Péter, Gyárfás ügyvédje mondta az ATV Reggeli Start című műsorában. A védő hozzátette ugyanakkor, hogy a jelenlegi eljárásban, a Kúriához benyújtott felülvizsgálati kérelemről való döntésnél ezekkel a bizonyítékokkal nem, csak egy perújítás keretében lehetne foglalkozni. Zamecsnik korábban a Népszavának azt mondta: a felülvizsgálati kérelmet június 14-én nyújtották be, mert álláspontja szerint mind az első-, mind a másodfokú bíróság anyagi jogszabályt sértett a minősítés tekintetében.

„Ha a Kúria valamikor, remélem, a közeljövőben helyt ad a kérelmünknek, kétféleképpen dönthet: vagy a legfelsőbb bírói fórum hoz a jogszabályoknak megfelelő ítéletet, vagy pedig hatályon kívül helyezi mind az első-, mind a másodfokú ítéletet, új eljárást ír elő, és kezdődik minden elölről. Gyárfás Tamás mindkét esetben kisétálhat a börtönből” – fogalmazott az ügyvéd.