Gyárfás Tamás a biztonság kedvéért a felesége nevére íratta a cégét

Már nincsen cége Gyárfás Tamásnak, mert az egykori médiacsászár, a legendás Nap TV egykori tulajdonosa idén március 8-án a felesége nevére íratta át az St. Plusz Könyv- és Lapkiadó Adatfeldolgozó és Nyomdaipari Kft. nevű cégét - derül ki nyilvános adatbázisokból. Éppen egy hónappal korábban, február 8-án derült ki, hogy a Fővárosi Törvényszék hét év fegyházra ítélte Gyárfás Tamás producert, a Magyar Úszó Szövetség korábbi elnökét. Gyárfás Tamást bűnsegédként, Portik Tamást felbujtóként elkövetett emberölésben találták bűnösnek Fenyő János meggyilkolásában. Az ügyben ez az elsőfokú ítélet, ami ellen az ügyvédek fellebbeztek, így nem jogerős.

Az St. Plusz Kft. 1990 óta Gyárfás Tamás cége, de most már Gyárfás Tamás Gézáné a tulajdonosa. Ennek ellenére nem túl ismert cég, a hvg.hu 2016-ban írt róla, mert kiderült: éppen ez a cég gyártja a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) lapját, a kéthavonta print és digitális formátumban is megjelenő Fina Aquatic World Magazine-t. Azt, hogy Gyárfás nemcsak felelős szerkesztője a magazinnak (Pedro Adregával, a FINA iroda kommunikációs osztályvezetőjével közösen), hanem megbízott kiadója is egyben, egy laikus számára akkor derült ki a cikk szerint, ha valaki megpróbált a FINA oldalán előfizetni: fizetéskor a százszázalékos Gyárfás-érdekeltség St. Plusz Kft. K&H Bank által vezetett folyószámlájához irányít az oldal.

A hvg cikke szerint 2010 és 2014 között a cég összesített exportértékesítési árbevétele a nyilvános cégadatok szerint a nulláról több mint 474 millió forintra nőtt. A magazin szerkesztősége – a FINA lausanne-i irodája mellett – a St Plusz Kft. budapesti székhelye, szerkesztője Csurka Gergely, a hazai úszószövetség kommunikációs vezetője volt. A lap szerint nem lehetett semmit sem mondani arról, hogy milyen haszonnal dolgozhatott együtt Gyárfás Tamás cége a FINA-val. Egy biztos: 2011 és 2014 között a St. Plus Kft. üzemi eredménye mindig mínuszban volt.

Mint ahogyan 2022-ben is, az utolsó elérhető beszámolója szerint abban az évben 59 millió forint bevétele volt a cégnek, de ez is csak 46,6 millió forintos veszteséghez volt elég. Viszont félmilliárd forintos eszközállománnyal és 377 millió forintos saját tőkével rendelkezik. A cégnek ugyan már nem tulajdonosa Gyárfás Tamás, de még ő az ügyvezetője. Ugyanakkor egy új cégvezető is csatlakozott a csapathoz március 8-án Nagy Orsolya személyében.

A Magyar Úszószövetség egykori elnöke egyébként – az ügy súlyossága ellenére – szabadlábon, saját otthonában várhatja meg az ítéletét, és mindössze heti egy alkalommal kell jelentkeznie a kijelölt rendőrségen. Az elsőfokú ítélet után Gyárfás Tamás az ATV Start című műsorban arról beszélt, irracionális azt hinni, hogy köze volt a Fenyő gyilkossághoz. A szereplést azért vállalta, mert szerinte téves információk terjednek a sajtóban. Gyárfás azt is mondta, hogy a bíróság döntését nem akarja minősíteni, arra számít, hogy másodfokon kiderül az igazság.