Gyárfás Tamás: Nincsenek gyilkos hajlamaim

2018 áprilisában Gyárfás Tamást, a Magyar Úszó Szövetség korábbi elnökét, valamint Portik Tamást felbujtással gyanúsították meg a Fenyő-gyilkosság ügyében. A gyanúsítás alapját azok a hangfelvételek képezték, amelyeket Portik – akit időközben az Aranykéz utcai robbantás miatt 13 év börtönre ítéltek – 2000 és 2004 között rögzített a Gyárfással folytatott beszélgetéseikről. A hvg cikke szerint Gyárfás először Tasnádi Pétert, a budapesti alvilág egyik ismert alakját bízta meg azzal, hogy ölesse meg Fenyőt. Tasnádi ugyan elvállalta a feladatot, de nem hajtotta végre, a megbízási díjat azonban felvette. A vád szerint ezt követően Gyárfás Portikot kereste meg. A vádat erősíti, hogy Tasnádi elismerte: Gyárfás valóban megbízta őt a gyilkossággal, és pénzt is adott neki.

Tizenöt évnyi sikertelen nyomozás után a rendőrség 2013-ban nevezte meg a gyilkosság feltételezett elkövetőjét: Jozef Roháčot, akit az Aranykéz utcai robbantással is gyanúsítottak. A szlovák férfi DNS-ét megtalálták abban a sapkában, amelyet a tettes a helyszínen hagyott. Roháčot 2017-ben el is ítélték Fenyő János meggyilkolásáért, a megbízó kilétére azonban ekkor még nem derült fény.

Gyárfás Tamás beszéde előtt egy sajátos színjáték folyt. Portik Tamás ugyanis megint egy újabb ügyvédet, Helmeczy Lászlót bízott meg, aki hétfőn visszamondta a megbízását. Az ismert jogász hosszabb felkészülési időt kért, így a keddi perbeszédre nem készült fel. Helyette Szikinger István kirendelt ügyvédként adott elő egy nyilatkoztatot, amiben egyebek mellett leszögezte: a kirendelése kifejezetten jogellenes, többek között azért is, mert nincsen rajta a kirendelhető védők listáján. Hozzátette, hogy meglátása szerint Portik áldozata a közhatalmi önkénynek, és nem ő húzza az időt. Nyilatkozatában hosszassan beszélt az eljárási törvénysértésekről, illetve arról, hogy a meghallgatatott tanúk közül többen nem szavahihetőek.

A tárgyalást rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartottak meg: az utcán, a bírósági épületben és a tárgyalóteremben is hemzsegtek a TEK civil ruhás emberei.

– fogalmazott Gyárfás Tamás, aki személyes hangot ütött meg a végén. Elárulta, hogy végzettsége szerint tanár, nem jogász, de próbálta megérteni a jog logikáját. Megértette, hogy a bíróság csak a per tárgyát köteles vizsgálni, ami ez esetben az ő szerepe a Fenyő-gyilkosságban. Azt azonban nem érti, hogy ha felmerül egy új tény, amit az elmúlt évtizedek nyomozásának nem sikerült feltárnia, miképp lehet, hogy azzal nem foglalkozhatnak. Inkább egy nemlétező bűntény alapján elítélik a vádlottat? – tette fel a költői kérdést. Gyárfás Tamás abban bízik, hogy a vélt bizonyítékok nem felelnek meg a Kúria által 2017 októberében megállapított követelménynek, miszerint bűnösséget megállapító, szabadságelvonással járó ítélet csak a valószínűség igen magas, bizonyossághoz közeli fokán hozható.

„A hangfelvételeken egyszer sem momdtam, hogy bárkit is megbíztam volna. A negyedik számú tanú a büntetése elkerülése érdekében hazudott, az első fokú bíróság két beszélgetésből szerkesztett egy nem létező harmadikat”

