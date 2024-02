Megtörtént a negyedik bukás Magyarországon

Megjöttek a legfrissebb GDP-adatok. Rosszul néznek ki. A múlt év utolsó negyedévében a nyers adatok szerint stagnált a magyar GDP az előző év azonos időszakához képest a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán reggel megjelent első becslése szerint. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint negyedéves összevetésben is stagnálást mért a KSH.

Kapcsolódó cikk Alaposan visszavett a tempóból a magyar gazdaság Magyarország bruttó hazai terméke 2023 IV. negyedévében a nyers adatok szerint nem változott, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva - közölte a KSH.

Ez kellemetlen meglepetés, mivel a piac éves szinten növekedésre számított 2023 utolsó három hónapjában. A bizonyítványon az sem segít, hogy szintén a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a negyedik negyedvében 0,4 százalékos volt a többlet 2022 azonos időszakához képest.

Ennél jobbat várt mindenki. Fotó: Depositphotos

A friss adatokból az látszik, hogy a recesszióból a harmadik negyedévben kilábalt gazdaság a negyedikben megtorpant, azaz nem volt képes bővülésre.

A negyedik recesszió

2023-ban összességében - a nyers adatok alapján - 0,9 százalékkal esett vissza a GDP 2022-höz képest. Legutóbb recessziós adatra a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett 2020-as visszaesést leszámítva 2012-ben volt példa. Akkor 1,3 százalékos volt a csökkenés. 2009-ben - a 2008-ban elmélyülő világválság eredményeként - 6,6 százalékkal zsugorodott a GDP. A hosszú távú idősort nézve, azaz 1996 óta mindössze négyszer került mínuszba a magyar gazdaság éves összevetésben.

Az csak a pár hét múlva megjelenő részletes adatokból derül majd ki, hogy a különböző ágazatok mennyivel húzták vissza a gazdaságot, illetve hogyan tompították a zuhanást, de a tavalyi adatokból azért számos tendencia jól látható. Az év első kilenc hónapjában a GDP termelési oldalán

az ipar, a szolgáltatások, az építőipar, valamint a termékadók és támogatások egyenlege is negatív irányba húzta a mutató. Egyedül a mezőgazdaság ért el pozitív eredményt. Vagyis az agrárium egyfajta mentőcsapatként hozzájárult ahhoz, hogy nem legyen még súlyosabb a recesszió.

A múlt év utolsó negyedévében - ahogy azt a KSH most megjelent első becsléshez fűzött kommentárjában írja - a mezőgazdaság jól szerepelt.

A gazdasági teljesítmény főként a mezőgazdaság, a humánegészségügyi, szociális ellátás és az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágakban emelkedett. A növekedést ellensúlyozta az ipar, az építőipar és a piaci szolgáltatások egy részének, főként a kereskedelemnek a visszaesése.

Utóbbit alátámasztják a különböző szektorok már megjelent adatai. Az ipari termelés volumene bő 5 százalékkal csökkent 2023-ban éves összevetésben, az építőipar 5 százalékos hanyatlással zárta a múlt évet. A háztartások fogyasztásának és a vásárlóerőnek a csökkenését bizonyítja, hogy a kiskereskedelmi forgalom voluemen majdnem 8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

"Borzasztóan" gyenge

A friss GDP-adatról szóló elemzői kommentárokból is az látszik, hogy a vártnál rosszabbul teljesített a magyar gazdaság. Virovácz Péter, az ING közgazdásza például azt írta:

"A korábbi adatok revíziója miatt "Magyarország mégiscsak egy négy negyedéves technikai recesszión ment keresztül, ami a harmadik negyedévben egy egyszeri fellendüléssel ugyan végetért, hogy aztán a negyedik negyedévben ismét borzasztóan gyenge teljesítményt produkáljon a gazdaság". Mindez tovább árnyalja az eddig is borús képet."

Kapcsolódó cikk Miért repteret vesz a kormány, ha ekkora lyuk tátong a költségvetésen? Klasszis podcast Virovácz Péterrel, az ING Bank makrogazdasági elemzőjével beszélgettünk.

Egy ilyen gyenge tavalyi évzárás talán azt is megmagyarázhatja, hogy a kormány miért szorgalmazza olyan erőteljesen a növekedést támogató intézkedéseket. Emellett magyarázatul szolgálhat a hamarosan magasabbra húzott GDP-arányos hiánycélra is. Egyrészt a nominális GDP, vagyis a GDP-arányos hiánymutató nevezője is gyengébb lehetett a vártnál, másrészt pedig a gazdaságot élénkítő intézkedések a kiadási oldalt terhelik majd - tette hozzá az ING szakembere.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza egyebek mellett azt írta: a magyar gazdaság teljesítménye a negyedik negyedévben a várakozásoknál jóval kedvezőtlenebbül alakult.

Mint írja: "a mezőgazdaság hozzáadott értéke a gyenge bázis miatt növekedni tudott – kérdés, hogy a bővülés mértéke elérte-e a várakozásokat. Felhasználási oldalon a havi kiskereskedelmi adatok alapján a fogyasztás bővülésére számítottunk, itt sem kizárt egy negatív meglepetés, de természetesen a beruházásoknál is érkezhetett a vártnál kedvezhőtlenebb adat, bár a várakozás alapvetően itt sem volt kedvező, tekintettel az építőipari adatokra, illetve a jól ismert tényezőkre (kamatkörnyezet, uniós források, bizonytalanság, forráshiány)."

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is megszólalt. A friss GDP-adatokról azt mondta, hogy a külső piacok és a magas reálkamat okozta megtorpanás csak átmeneti. A GDP stagnálását jelentős részben az export szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró piacok, így leginkább a legjelentősebb kereskedelmi partnerünk, Németország gyengélkedése okozta. A német gazdaság recesszióban ragadt, miközben az EU egésze stagnált. Mindez kihatott a hazai ipar teljesítményére és azon belül is az export és ezáltal a külkereskedelem visszaesésére - írta az MTI a miniszterre hivatkozva.

Mi várható?

Beszédes - "Ne szépítsük: ez most nulla" - címmel nyitotta értékelését Nagy János, az Erste szakértője, aki egyúttal a kilátásokat is ismertette.

"A 2023 harmadik negyedévében megkezdődött kilábalás megakadt a tavalyi év utolsó három hónapjában. Az idei első negyedévben az autóiparban történt leállás és a mérsékelt felvevőpiaci kereslet hátráltathatja a teljesítményt. Előretekintve a továbbra is két számjegyű bérkiáramlás párosulva a normalizálódó inflációs környezettel a fogyasztás beindulását eredményezheti. A kamatkörnyezet fokozatos mérséklődése a beruházási hajlandóság lassú visszaépülését vetíti előre. E tekintetben fontos szerep hárulhat a beérkező sorsú uniós forrásokra. Mindemellett a meglehetősen visszafogott globális gazdaság hátráltatja a jelentős hazai kapacitásbővítések exportlehetőségeinek kiaknázását. A mostani, vártnál gyengébb adat fényében hamarosan lefelé korrigáljuk az idei évre vonatkozó, eddigi 3,2 százalékos előrejelzésünket" - írta Nagy János.

A Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője, Molnár Dániel szerint a növekedés mértéke 3 és 4 százalék között lehet, kedvező esetben ez utóbbihoz közelebb. "Viszont a gazdaság hajtóereje megváltozhat. A tavalyi évben felhasználási oldalról a nettó export mérsékelte csak a visszaesést, miközben idén a növekedés szerkezete sokkal kiegyensúlyozottabb lehet. A fő hajtóerőt idén a fogyasztás jelentheti, a magas foglalkoztatási szint, valamint a várhatóan két számjegyű nominális béremelkedés és 5 százalékra lassuló infláció nyomán 6 százalék közelébe gyorsuló reálbér-emelkedés eredményeként. Pozitív lehet a hozzájárulása a beruházásoknak is, amelyet az állami programok, a jegybanki kamatcsökkentések, valamint az uniós források kihelyezése is támogathat - tette hozzá Molnár Dániel.

Regős Gábor a kilátásokról azt írta, hogy a kedvezőtlen negyedik negyedéves GDP-adat több következménnyel is járhat. Áthúzódó hatása miatt a 2024-es növekedésre is kedvezőtlen hatást gyakorol a friss adat, bár az uniós források egy részének beérkezése és a reálkeresetek várható növekedése miatt egy 3 százalék körüli, kismértékben talán a fölötti növekedés továbbra sem tűnik elképzelhetetlennek. A legnagyobb kockázatot talán a háztartások óvatossága mellett a külső kereslet jelenti.

Virovácz Péter a következőkre számít: