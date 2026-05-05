Nagyjából stagnált a turizmus márciusban

2026 márciusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,2 millió vendég 2,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 0,6, a vendégéjszakáké 0,9 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január–márciusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,5, a külföldieké 2,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
2026. márciusban:
- A vendégek száma összességében 0,6, a vendégéjszakáké 0,9 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 0,9 százalékkal csökkent, a vendégéjszakáké nem változott 2025 márciusához képest. A vendégek 74 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 3,4 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 6,9 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.
- A belföldi vendégek száma 1,8, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,1 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 2,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,6 százalékkal bővült 2025 márciusához képest. Az 560 ezer belföldi vendég 1,2 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 436 ezer vendéget és 947 ezer vendégéjszakát regisztráltak.
- A külföldi vendégek száma 0,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 0,9 százalékkal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,5 százalékkal mérséklődött 2025 márciusához képest.
- A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 71,2 milliárd forint volt, folyó áron 3,0 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.