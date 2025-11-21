1p

Gyengén zárta a pénteket a forint, főleg a dollárral szemben

A dollárral, az euróval és a svájci frankkal szemben is gyengült a forint pénteken, de utóbbival szemben a heti összevetés pozitív. 

Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben. A hetet vegyes eredménnyel fejezte be, a havi kezdésnél erősebben áll – írja az MTI.

Este hat órakor az eurót 383,41 forinton jegyezték a kora reggeli 382,26 forint után, a dollár jegyzése 333,36 forintra ment fel 331,34 forintról, a svájci franké pedig 412,00 forintra 411,80-ról.

A 47. hetet vegyesen fejezte be a forint; 0,3 százalékkal erősödött az euró, 0,8 százalékkal gyengült a dollár és 1,1 százalékkal erősödött a svájci frank ellenében.

A forint a hónap eleje óta erősödött mindhárom devizával szemben, 1,2 százalékkal az euró, 0,9 százalékkal a dollár és 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

A forint 6,8 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 16,1 százalékkal erősebben a dollárral és 6,0 százalékkal a svájci frankkal szemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

