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Gyengüléssel indított a forint csütörtökön

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz mindhárom fő devizával szemben veszített értékéből.

A forint 0,2 százalékkal gyengült a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre – írja az MTI.

Az eurót reggel hét órakor 356,54 forinton jegyezték az előző délután hat órai 355,80 forint után, a dollár jegyzése 308,71 forintra ment fel 308,01 forintról, a svájci franké pedig 386,70 forintra 385,82-ről.

A forint az év eleje óta 7,3 százalékkal erősödött az euróval, 5,7 százalékkal a dollárral és 6,4 százalékkal a svájci frankkal szemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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