Gyengült a forint, de így is jól áll a devizapiacon

Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest – írja az MTI.

Az eurót hétfő reggel 390,79 forinton jegyezték a péntek délutáni 390,48 forint után. Pénteken rövid ideig 390 alatt is volt az árfolyam, amire több mint egy éve nem volt példa.

A dollár jegyzése 333,18 forinton áll. A péntek esti 332,47-es árfolyam 2022 óta a legalacsonyabb, ehhez képest gyengült a forint hétfő reggelre.

A svájci frank 418,28 forintba kerül, pénteken 418,05 volt az árfolyam.

Az előző heti kezdésnél a forint 0,6 százalékkal áll erősebben az euróval, 0,7 százalékkal erősebben a dollárral és 0,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben hétfő reggeli jegyzésén.