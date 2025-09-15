Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Deviza Dollár Euró Forint Svájci frank

Gyengült a forint, de így is jól áll a devizapiacon

mfor.hu

Az euró 390 közelében maradt, a dollár is tartja a 333-at.

Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest – írja az MTI.

Az eurót hétfő reggel 390,79 forinton jegyezték a péntek délutáni 390,48 forint után. Pénteken rövid ideig 390 alatt is volt az árfolyam, amire több mint egy éve nem volt példa.

A dollár jegyzése 333,18 forinton áll. A péntek esti 332,47-es árfolyam 2022 óta a legalacsonyabb, ehhez képest gyengült a forint hétfő reggelre.

A svájci frank 418,28 forintba kerül, pénteken 418,05 volt az árfolyam.

Az előző heti kezdésnél a forint 0,6 százalékkal áll erősebben az euróval, 0,7 százalékkal erősebben a dollárral és 0,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben hétfő reggeli jegyzésén.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Paks 2 – valami cím kellene

Kihívások elé állítja a magyar energiapolitikát az Európai Bíróság minapi döntése, amely megsemmisítette a Paks II. építésének finanszírozásával kapcsolatos, 2017-ben született európai bizottsági engedélyt. A magyar kormány szerint ez ugyan nem befolyásolja a terveket, a gyakorlatban komoly nehézséget okoz. Ha el is készül a tervezett formában az erőmű, szinte biztos, hogy további csúszást szenved majd el.

15 százalékkal növelné a magyar GDP Nagy Márton az AI segítségével

A gazdaságfejlesztési miniszter kitörési pontként beszélt a mesterséges intelligenciáról, és azt is elmondta, melyik a 2025-2030-as magyar AI-stratégia egyik legfontosabb része.

A korábbi, Paks II-nek szánt támogatások jogalapja is elveszhet

Amíg ki nem derül, megfelel-e az uniós szabályoknak Paks II. állami támogatása, addig a kormány nem finanszírozhatja jogszerűen a projektet.

A nagy matchaőrület, ami rabul ejtette a világot

A „mathca-mánia” egyelőre nem mutatja a lassulás jeleit, a globális kereslet pedig az ellátási láncokat a csőd szélére sodorja.

Orbán Viktor ezt látva még nem lesz elégedett – A hét ábrája

Azért ezek az adatok árulkodóak.

Szijjártó Péter ismét Minszkben járt: mit akarhat a magyar kormány Belarusztól?

Az elmúlt években az Európai Unió és Belarusz viszonya finoman fogalmazva is meglehetősen fagyosan alakult, aminek kiindulópontja a 2020-as, az EU által máig el nem ismert fehérorosz elnökválasztáshoz köthető. A magyar diplomácia ennek ellenére is aktív maradt Belarusz irányába, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban ismét Minszkben járt. A lapunk által megkérdezett szakértő szerint a magyar kormány jelenleg az amerikai külpolitikai célokra szeretne rásegíteni.

Trump bekeményítene, és erre Orbán Viktoréknak is figyelnie kell

Az elnök levélben kelt ki az orosz olaj ellen.

A magyar üzemanyag így is elég drága.

Meglepő, de még mindig olcsóbb a magyar dízel, mint a román

A hazai üzemanyagárak hétközben nem változtak, és csak szombaton csökkentek. Így érdekes színfolt volt, hogy az egyik kormánypárti politikus kifejezetten drága üzemanyagot tankolva bizonygatta milyen jól járt. Bár az akció öngól lett, az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzéséből kiderül, hogy a hazai átlagárak a dízel esetén még mindig alacsonyabbak, mint Romániában.

Pogátsa Zoltán: Hideg polgárháború lesz a választások után Magyarországon

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense a szeptember 11-ei élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 83. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Nem fog hinni a szemének szombaton a benzinkúton

Árváltozás jön.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

