Gyorsabban épülhetnek szélerőművek Magyarországon

A tárca közleménye szerint a hazai zöldenergia kapacitás döntő részben a naperőműveknek köszönhetően szeptember elejére túlnőtte a 9 gigawattot. Magyarország világelső a napelemek 25 százalékos részarányával az áramtermelésben. A napon belül reggel és késő délután, késő este, évszak szerint pedig télen csúcsra járó szélkerekek hasznosan egészíthetik ki a meglévő képességeket. Beépített teljesítményük a felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímatervben foglalt célszám szerint 2030-ra a jelenlegi háromszorosára, 1 gigawattra nőhet.

Az október 9-ig véleményezhető tervezetek legfontosabb újdonsága a könnyített térségek kijelölése lehet. Támogató döntés esetén 17 járás tartozhat ebbe a kategóriába, amelyekben a magas átlagos szél energiasűrűség miatt már most is üzemelnek szélkerekek. Zömük az ország északnyugati részében, a Kisalföldön és szomszédságában található. Gyorsabb engedélyeztetéssel és kedvezőbb feltételekkel épülhetnek szélerőművek a dunaújvárosi, hevesi, mezőtúri, miskolci és törökszentmiklósi járásokban is. A könnyített térségekben az országos 130 méteres felső korlátnál magasabb, akár 199 méter lehet a tornyok engedélyezhető mérete. A szélerőművek telepítése esetén más országrészektől eltérően nem szükséges mezőgazdasági művelésre hasonlóképpen alkalmas csereterületet biztosítani.

A javaslat további elemei az engedélyezésben eljáró hatóságok egységes jogalkalmazása érdekében pontosítják a 700 méteres védőzóna számításának szabályait. Bizonyos feltételek fennállása esetén lehetővé tehetik a szélerőművek lapátjainak átnyúlását a szomszédos ingatlan területére. A rendelkezések változatlanul alapelvként rögzítik, hogy csak olyan település területén létesülhet szélkerék, ahol ezt a helyi közösség kifejezetten engedi. Az új szabályozás jóvoltából megvalósuló első szélerőművek 2029-től állhatnak kereskedelmi üzembe.