Gyorsabban épülhetnek szélerőművek Magyarországon

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az Energiaügyi Minisztérium javaslata szerint könnyített térségeket jelölhetnek ki főként az északnyugati országrészben. A kezdeményezés elfogadása esetén 17 járásban még kedvezőbb feltételekkel telepíthetők szélerőművek.

A tárca közleménye szerint a hazai zöldenergia kapacitás döntő részben a naperőműveknek köszönhetően szeptember elejére túlnőtte a 9 gigawattot. Magyarország világelső a napelemek 25 százalékos részarányával az áramtermelésben. A napon belül reggel és késő délután, késő este, évszak szerint pedig télen csúcsra járó szélkerekek hasznosan egészíthetik ki a meglévő képességeket. Beépített teljesítményük a felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímatervben foglalt célszám szerint 2030-ra a jelenlegi háromszorosára, 1 gigawattra nőhet.

Az október 9-ig véleményezhető tervezetek legfontosabb újdonsága a könnyített térségek kijelölése lehet. Támogató döntés esetén 17 járás tartozhat ebbe a kategóriába, amelyekben a magas átlagos szél energiasűrűség miatt már most is üzemelnek szélkerekek. Zömük az ország északnyugati részében, a Kisalföldön és szomszédságában található. Gyorsabb engedélyeztetéssel és kedvezőbb feltételekkel épülhetnek szélerőművek a dunaújvárosi, hevesi, mezőtúri, miskolci és törökszentmiklósi járásokban is. A könnyített térségekben az országos 130 méteres felső korlátnál magasabb, akár 199 méter lehet a tornyok engedélyezhető mérete. A szélerőművek telepítése esetén más országrészektől eltérően nem szükséges mezőgazdasági művelésre hasonlóképpen alkalmas csereterületet biztosítani.

A javaslat további elemei az engedélyezésben eljáró hatóságok egységes jogalkalmazása érdekében pontosítják a 700 méteres védőzóna számításának szabályait. Bizonyos feltételek fennállása esetén lehetővé tehetik a szélerőművek lapátjainak átnyúlását a szomszédos ingatlan területére. A rendelkezések változatlanul alapelvként rögzítik, hogy csak olyan település területén létesülhet szélkerék, ahol ezt a helyi közösség kifejezetten engedi. Az új szabályozás jóvoltából megvalósuló első szélerőművek 2029-től állhatnak kereskedelmi üzembe.

Felpörgették az elektromos autók a magyar járműpiacot

Közel 8 százalékkal több új autót helyeztek forgalomba, mint korábban. 

1,3 millió forintra mérsékelték az influenszer bírságát

Halmi Bence elismerte a jogsértést.

Kiderült, hogy többet kell-e fizetni a tankolásért

Pénteken sem változnak a nagykereskedelmi árak.

A teljes nyomdai szektort veszélyezteti a brutális adóemelés?

A döntés teljesen felkészületlenül éri az iparágat.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

Fontos szerződést írt alá cseppfolyós földgázról.

Megnyílt Mészáros Lőrinc étterme

Szuper mini étlappal.

Nem csak nálunk vitatéma a kínai akkumulátorgyárak építése

A magyar gazdaság kitörési lehetőségeként kaptak irdatlan támogatást az ide települő akkumulátorgyárak, amelyek aztán nem váltották be a reményeket. De nemcsak nálunk, hanem Spanyolországban is viták övezik a kínai gyártók terjeszkedését.

Az állampapírok állománya már 13 136 milliárd forintra rúg

Az idei évi finanszírozási tervének teljesülése az év első kilenc hónapjában kedvezően alakult, az állam működésének pénzügyi feltételei biztosítottak, az államadósság finanszírozása stabil, az egész évre tervezett forrásbevonás nettó 115 százaléka teljesült – közölte az MTI-vel csütörtökön az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK).

A magyar kormány is elleshetné ezt a görögöktől

Messze van már a 2009 és 2018 közötti rémálom. A görög gazdaság ezekben az években a padlón volt, a mindenkori kormányok a trojka szorításában számos pénzügyi reformmal és megszorításokkal próbáltak életet lehelni a GDP-be. A terv sikerült, raádásul Görögországra nemcsak több gazdasági mutatója, hanem az európai uniós források lehívása miatt is csak irigykedhetünk innen Magyarországól.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

