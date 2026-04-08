Gyorsan szembejött a valóság a magyar iparban

2026 februárjában az ipari termelés volumene 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,8 százalékkal kisebb volt a 2026. januárinál – közölte a KSH.

A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

Az ipari termelés az év első két hónapjában 2,0 százalékkal kisebb volt, mint 2025 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,8 százalékkal csökkent.

Pedig egy hónappal korábban a magyar ipar a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint 0,3 százalékkal nőtt éves alapon, amire csaknem két éve nem volt példa. Erről bővebben itt olvashatnak.

A februári ipari teljesítménnyel és az idei év kilátásaival kapcsolatos, részletes elemzéssel később jelentkezünk majd.