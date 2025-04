Gyorsítanák Ukrajna uniós csatlakozását

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

Közölték azt is: megállapodtak abban, hogy magas szintű találkozókat fognak tartani az EU és Ukrajna vezető üzleti szövetségeivel, hogy kijelöljék és értékeljék a közös célokat, valamint az üzleti partnerségek megerősítése és az EU-Ukrajna üzleti partnerség előtt álló akadályok kezelése terén elért előrehaladást. Az első találkozót Rómában, július folyamán tartják meg – tájékoztattak.

Kijelentették: Ukrajna uniós egységes piaci integrációja érdekében törekedni fognak a magánbefektetések kockázatának csökkentésére, a magántőke felszabadítására, valamint a közvetlen külföldi befektetések ösztönzésére. Ezzel összefüggésben arról tájékozatottak, hogy a felek továbbra is együttműködnek a pénzügyi intézményekkel, hogy megkönnyítsék a finanszírozáshoz és tanácsadási támogatáshoz való hozzáférést, valamint biztosítsák az ukrán és az EU szakpolitikai prioritásaihoz való igazodást.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!