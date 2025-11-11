Gyorsvasutat építene Budapestre az Európai Bizottság: Bécsbe akár ingázni is lehetne

Bemutatta a nagysebességű vasúthálózat fejlesztésére vonatkozó tervét az Európai Bizottság. A Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) főleg a közép- és kelet-európai fővárosok lakóinak kedvezne: kevesebb, mint feleannyi idő lenne a városok közötti utazási idő, mint ma. A 2040-ig kiépített szakaszokon néhol akár 250 kilométer/órás sebességgel is járhatnak a vonatok, ami ugyan lassabb a francia TGV-nél, de nagyságrendekkel meghaladja a magyarországi InterCityk utazósebességét.

Budapestről Bécsbe 100 perc alatt

A következő tizenöt év gyorsvasút-fejlesztésére 345 milliárd euróval számol a bizottság. (Összehasonlításként: a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának összköltségét 2 milliárd euróra becsülik.) Először a fővárosokat kötnék be a hálózatba, 2050-ig pedig a 250 ezer főnél nagyobb városokat is. Abban a tíz évben további, 250 kilométer/óránál gyorsabb vasútvonalakat is kiépíthetnek, ezekkel együtt akár 546 milliárd eurót is felemészthet a projekt. Hozzáteszik: a gyorsvasút Európa biztonságához is hozzájárul, hiszen a hagyományos utazás mellett a hadsereg és a katonai eszközök gyors szállítását is lehetővé teszi a kontinensen.

Az uniós terv Budapestet Bukaresttel, Zágrábbal, Pozsonnyal, illetve Béccsel köti össze. A román fővárosba a legközelebbi vonattal 17 és fél óra alatt lehet eljutni a Keletiből, ezt az utat a jövőben 6 óra 15 perc alatt lehetne megtenni. Zágráb 4 óra 15 perc alatt lenne elérhető, Pozsony és Bécs pedig 1 óra 40 percre lenne a magyar fővárostól. Budapest és Bécs között tehát a vasút valós alternatívává válna az autós közlekedéssel szemben.

A Bizottság néhány vonal esetén különösen rövid határidővel számol. A Berlint és Koppenhágát összekötő vasút átadását 2030-ra képzelik el, a Szófia-Athén vonalat pedig 2035-ben helyezhetik üzembe. A bolgár és a görög főváros között jelenleg 13 óra 40 perc a menetidő, ami hat órára csökkenne. Itt azonban az infrastruktúra kiépítését a földrajzi viszonyok is nehezíteni fogják. Madrid és Lisszabon között egy teljesen új vonal épülne 2030-ig, ami 3 óra alatt kötné össze a spanyol és a portugál fővárost. Ehhez 985 millió euró uniós támogatást kap a két ország, ami a 20-25 százalékát teszi ki az építési költségeknek. A fennmaradó részt a két tagállamnak kell állnia.

Nehéz lesz a fapados járatokkal versenyezni

Az EU azt is tervezi, hogy 2030-ra minden repülőteret, ahol évente több mint 12 millió utas fordul meg, bekapcsol a gyorsvasúti hálózatba. Frankfurt, Barcelona, vagy München esetében ennek még lehet valóságalapja, de a dublini, vagy a mallorcai repülőtérnél ezt nehéz elképzelni. Kérdés, hogy a tervek készítésénél számoltak-e a csatlakozni szándékozó országokkal (Montenegróval, Albániával), illetve az is, hogy a fapados repülőjáratokat mekkora mértékben válthatja ki a gyorsvasút.

A fenntartható közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos, Aposztolosz Cicikosztasz arról beszélt, hogy a gyorsvasútnak megfizethetőnek kell lennie. Ennek a megoldását a piaci versenyben látja: jó példaként Spanyolországot és Olaszországot említette, ahol az alacsony árak miatt több utas használja a vasutat. Például, a Palermo-Catania gyorsvasút uniós forrásokból épült, a háromórás útra pedig 17,2 euró (jelenlegi árfolyamon 6640 forint) a jegy.

Az elkésett nemzetközi járatoknál még bonyolult lehet a jegyár visszaigénylése

Fotó: DepositPhotos.com

A tervek szerint a nemzetközi vonatjegyek vásárlását is leegyszerűsítik, és arra is ügyelnek, hogy a több szolgáltató által üzemeltetett nemzetközi járatokon az utasok érvényesíthessék a jogaikat. Jelenleg a nemzetközi vonatok késése esetén több szolgáltatóval is fel kell venni a kapcsolatot, például a jegyár visszatérítéséhez. Cickosztasz szerint azt is lehetővé kell tenni, hogy az utasok akár egy weboldalon tudjanak vonat- és repülőjegyet foglalni.

Jelenleg 12 128 kilométer nagysebességű vasúti pálya van Európában, amely főleg az EU négy legnagyobb gazdaságára – Németországra, Franciaországra, Olaszországra és Spanyolországra – koncentrálódik. A tervezet tehát hiánypótló, azt azonban nem részletezi a Bizottság, hogy a beruházások költségének mekkora részét adná az EU, és azt vissza nem térítendő támogatás, vagy hitel formájában tennék.