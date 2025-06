Gyűlik a pénz a választási osztogatáshoz?

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A részletes tájékoztató kitért arra is , hogy az államháztartás központi alrendszerének az elfogadott költségvetési törvényben szereplő 3,7 százalékos ESA-hiányhoz tartozó pénzforgalmi hiánya 4123,0 milliárd forint. A 4,1 százalékos módosított hiánycélhoz tartozó várható éves pénzforgalmi hiány ugyanakkor 4774,0 milliárd forint. A május végi központi alrendszer hiánya (2800,9 milliárd forint) ennek 58,7 százaléka. A központi alrendszer május végi 16 067,7 milliárd forint összegű bevételei az előző év azonos időszakához képest 718,5 milliárd forinttal, 4,7 százalékkal magasabb összegben alakultak. A május végi 18 868,7 milliárd forint összegű kiadásai 971,0 milliárd forinttal, 5,4 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszaki adatát.

Május hónapban a központi költségvetés 129,5 milliárd forint többlettel zárt, ami 80,5 milliárd forinttal haladja meg az előző évi, azonos időszaki értéket. A május havi egyenleg alakulásánál figyelembe kell venni, hogy ebben a hónapban 213,5 milliárd forint összegű MVM osztalék-befizetés érkezett a költségvetésbe. A társasági adó befizetések esetén az adóbefizetés határideje május 31., azonban a jogszabályok szerint hétvégi határnap esetén a következő munkanapon, ez esetben június 2-án, hétfőn volt a végleges adófizetési határidő. Ettől függetlenül a vállalkozások jelentős része május 31-ig megfizette a társasági adóját, 238,4 milliárd forint adóbevétel érkezett be a hónap végéig – tájékoztatott az NGM.

Kiemelték: magasabban teljesültek a nyugellátásokra fordított összegek is. Május végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 3292,9 milliárd forintot, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1250,6 milliárd forintot fordított a költségvetés. A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,8 százalékkal magasabban alakultak, ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében csaknem 12 százalékos növekedés figyelhető meg; mind az általános forgalmi adó, mind pedig a jövedelemadó-bevételek meghaladták az előző évi értéket.

Májusban többlettel zárt a központi költségvetés: ebben a hónapban 213,5 milliárd forint összegű MVM osztalék-befizetés érkezett a költségvetésbe. S bár a társasági adó befizetésének határideje ezúttal június 2-ra esett, így is 238,4 milliárd forint adóbevétel érkezett be a hónap végéig erősítette meg az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének május végi helyzetéről hétfőn kiadott részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

