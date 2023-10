Gyurcsány Ferenc a csúcstartó, több mint 850 ezer forintért bérel a Belvárosban

Kódoltuk Matolcsy György jobbkezének üzenetét - Klasszis podcast

Két szokatlan fejleményre is felfigyelhettünk Virág Barnabás október 24-ei sajtótájékoztatóján. Az egyik, hogy a Magyar Nemzeti Bank alelnöke ismertette, a 75 bázispontos kamatcsökkentési döntés előtt elhangzottak 25 bázisponttal magasabb és alacsonyabb javaslatok is. A másik, hogy Matolcsy György elnök jobbkeze kvázi bemondta, hány százalék lehet (11 körüli) a most 12,25 százalékra leszállított jegybanki alapkamat. Mi állhat a kommunikációs irányváltás mögött? Ennek járt utána főszerkesztőnk, Csabai Károly az ING makrogazdasági elemzőjével, Virovácz Péterrel.