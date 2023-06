Ha a fideszes képviselők megszavazzák, marad az „extraprofitadó” a légitársaságokra is

Bár korábban kormányzati szinten arról beszéltek, fokozatosan kivezetik az extraprofitadókat, a légitársaságokra kivetett különadó mértéke egy fillérrel sem csökken – derül ki a kedden kora délután az Országgyűléshez beterjesztett adótörvény-javaslatból. Így tehát a közelebbi országokba repülő járatok esetén utasonként továbbra is 1600 és 6200 forint között, más országokba 3900 és 15600 forint közötti összeget kell fizetni.

A módosítás abban nyilvánul meg, hogy az eddig csak rendeleti szinten szabályozott közterhet önálló törvény fogja szabályozni, ha arra a parlament fideszes többsége is rábólint.

Hozzátesszük, a költségvetésből kiolvasható, hogy biztosítókra kivetett adót sem csökkentik, ami miatt a szféra ernyőszervezete tiltakozott is.

Az adótörvény-javaslatot Varga Mihály pénzügyminiszter jegyzi. Fotó: MTI / Mészáros János

Az adótörvény-javaslat adóemeléseket is tartalmaz, a kormányzati indoklás szerint az üzemanyagok és dohánytermékek adója a kötelező uniós szint alatt volt, ezért volt szükség a minimumszinthez igazításra. Valójában az adó mértéke annak meghatározásakor megfelelt az uniós minimumelvárásnak, azonban a forint árfolyamának romlása miatt a forintban meghatározott adómérték euróban számítva már az elvárt szint alatt maradt.

Az indítványban egyébként több, korábban kormányrendeletként szabályozott kedvezmény is törvényjavaslatként szerepel, így például a Ház jóváhagyása esetén törvényileg lesz garantált a 30 év alatti édesanyák mentessége a személyi jövedelemadó (szja) alól, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint foglalkoztatottak utáni mentesség a szociális hozzájárulási adó (szocho) alól, illetve a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezmény is. Ugyancsak várhatóan törvényerőre emelkedik az eddig kormányrendeletként létező kilométerenként 30 forintos munkába járási költségtérítés adómentessége, valamint a gépjárműoktató átalányadózó egyéni vállalkozók 80 százalékos vélelmezett költséghányada is.